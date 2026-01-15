Trading-Chance Apple: Kursziel 350 Dollar

Was macht Apple?

Apple ist ein multinationaler Technologiekonzern mit Sitz in den USA, der in mehreren Geschäftsfeldern tätig ist. Eines der Geschäftsfelder ist das Consumer Electronics, zu dem unter anderem Smartphones, Tablets, Computer und tragbare Musikplayer zählen. Das bekannteste Produkt in diesem Bereich ist das iPhone, welches in der Smartphone-Branche eine führende Position einnimmt. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld von Apple ist das Software Development. Hier entwickelt das Unternehmen Betriebssysteme wie iOS für seine mobilen Geräte und macOS für seine Computer. Zusätzlich bietet Apple eine Reihe von Anwendungssoftware und Dienstleistungen an, wie zum Beispiel die Bürosoftware-Suite iWork und den Musikstreaming-Dienst Apple Music. Darüber hinaus ist Apple im Digital Content and Services Bereich aktiv, der unter anderem den App Store, iCloud Dienste und Apple Pay umfasst. Diese Plattformen und Dienste tragen zur Festigung des Ökosystems von Apple bei, indem sie eine enge Integration von Hardware, Software und Services ermöglichen.

Giganten-Zahlen und smartes Konzept

Der stärkste Unterpfand eines Unternehmens ist eine hohe Quote von „Wiederkäufern“. Denn üblicherweise ist die Gewinnung eines neuen Kundens ein sehr kostspieliges Unterfangen. Apple hat um seine Produkte einen regelrechten Fankult aufgebaut, so dass ein Großteil der Kunden, die einmal ein Apple-Produkt gekauft haben, es auch wieder tun. Wir alle erinnern uns lebhaft an die Präsentationen eines neuen I-Phone und auch an die Bilder von Apple-Fans, die vor den Filialen campieren, um eines der ersten neuen I-Phones zu ergattern. Fällt Ihnen noch irgendeine andere Marke weltweit ein, um die es einen solchen Kult gibt? Es ist kostenloses Marketing, wenn TV-Sender in den Nachrichten Bilder von Apple-Filialen zeigen, die regelrecht gestürmt werden. Und genau das begünstigt auch das enorme Wachstum in einem Markt, in dem man meinen würde, dass irgendwann eine Sättigung eintritt. Doch da ein I-Phone für viele nicht bloß ein Smartphone ist, welches man nutzt, bis es kaputt ist, sondern ein Lifestyle-Produkt, wird im Prinzip alles gekauft, was das Unternehmen neu auf den Markt bringt.

Der Gewinn konnte von 2,30 US-Dollar in 2015 auf nunmehr 6,58 Dollar gesteigert werden. Im gleichen Zeitraum verdoppelte sich auch der operative Cashflow von 3,51 auf 7,26 Dollar. Wahrlich gigantisch ist auch die Netto-Marge des Unternehmens: sie beträgt mehr als 24%. Eine hohe Netto-Marge unterstreicht die Robustheit eines Unternehmens, da so temporäre Preisveränderungen bei den für das Produkt benötigten Rohstoffen nicht so stark ins Gewicht fallen, wie bei anderen Unternehmen. Ein margenstarkes Unternehmen hat die besten Chancen, gegenüber den Wettbewerbern gestärkt aus jeder Krise hervor zu gehen. Mit deinem KGV von 32,5 ist die Aktie derzeit deutlich über dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei knapp über 20 gelegen ist.

Charttechnische Analyse

Eine unglaubliche Trendaktie! Auch jüngst kletterten die Notierungen auf ein neues Allzeithoch und schrieben damit den seit 2020 laufenden, intensiven Bullen-Run fort. Das Allzeithoch wurde bei 288,62 Dollar markiert und stellt gemeinsam mit der oberen Kanalbegrenzung des Aufwärtstrends (blau) so etwas, wie einen leichten Widerstand dar. Unterstützungen lassen sich bei 250 und bei 233 Dollar ausmachen. Letztgenannte Marke entspricht derzeit der unteren Trendkanal-Begrenzung.

Aus der 2025er-Korrektur und dem anschließenden Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch ist noch ein Ziel bei 350 Dollar vakant. Dieses technische Formations-Ziel bleibt aktiv, solange der Aktienkurs nicht unter 169 US-Dollar absinkt.

Fazit

Apple geht nicht mit den jeweils aktuellen Trends, sondern Apple macht die Trends! Der Kult um die Produkte des Unternehmens hat in Zügen religiösen Charakter und ist ein enormes Alleinstellungsmerkmal der Aktie. Wenig verwunderlich, dass hier die Fundamentaldaten und der Chart erstklassig ausschauen. Wir sehen weiterhin 350 Dollar als nächstes Ziel und haben entsprechend eine Trading-Chance Long, für die wir ein passendes Produkt ausgesucht haben. Dieses stellen wir Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Apple

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 161,652 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 258 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,67. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HC36Z1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 288,62 USD

Unterstützungen: 250 und 233 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Apple

Basiswert Apple WKN HC36Z1 ISIN DE000HC36Z16 Basispreis 161,652 USD K.O.-Schwelle 161,652 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,67 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

