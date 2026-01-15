Umsatz 4. Quartal und Gesamtjahr 2025

Bossard Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Umsatz 4. Quartal und Gesamtjahr 2025

15.01.2026 / 06:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard Holding AG vom 15. Januar 2026.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

Bossard Holding AG
Investor Relations
Steinhauserstrasse 70
CH-6301 Zug

Tel.: +41 41 749 65 86
www.bossard.com

