Umsatzwachstum deutlich über Marktentwicklung

Geberit AG
15.01.2026
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Geberit Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2025 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ein starkes Umsatzwachstum. Die währungsbereinigte Nettoumsatzzunahme betrug 4,8% und lag damit deutlich über der Marktentwicklung. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 2,5% auf CHF 3'163 Mio. Bei der EBITDA-Marge geht die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr 2025 von einem Wert leicht unter 29,5% aus. Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2025 werden am 12. März 2026 veröffentlicht.

Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Geberit

