US-Anleihen geben nach - Robuste Konjunkturdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,24 Prozent auf 112,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,16 Prozent.

Robuste Konjunkturdaten drückten auf die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren. In der vergangenen Woche wurden auf dem Jobmarkt überraschend weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Zudem fielen von regionalen US-Notenbanken erhobene Daten besser aus als gedacht: Sowohl die Industriestimmung im Bundesstaat New York als auch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hellten sich unerwartet deutlich auf.

Die Konjunkturdaten dämpften die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die Notenbank Fed aber nur etwas. Am Markt sind weiterhin bis zum Ende des Jahres zwei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte eingepreist, wie aus Terminkontrakten am Geldmarkt hervorgeht./la/jha/

