Wertminderungen und Energiepreise belasten OMV im Schlussquartal

Wien, 15. Jan (Reuters) - Dem österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV haben im vierten Quartal Wertminderungen und niedrigere Energiepreise zu schaffen gemacht.

Das geht aus dem am Donnerstag ⁠veröffentlichten Trading Update ‍des Unternehmens hervor. Demnach verbuchte der Konzern nicht zahlungswirksame Wertminderungen und Wertanpassungen von rund 700 Millionen Euro. Diese stehen vor allem im Zusammenhang ‌mit Produktionsrückgängen in Rumänien, Tunesien und Neuseeland sowie mit Rückstellungen für Lizenzverlängerungen in Rumänien. Zudem sank der durchschnittlich ‍realisierte Rohölpreis im Jahresvergleich auf 62,4 Dollar je Barrel von 71,9 Dollar. Der Erdgaspreis fiel auf 26,4 Euro je Megawattstunde (MWh) von 30,6 Euro.

Die Aktie des Unternehmens verlor daraufhin im frühen Handel an der Wiener Börse 2,8 Prozent auf 48,30 Euro.

Analysten der Erste Group zufolge war das vierte Quartal für die ‍OMV nicht besonders stark. Lediglich das Raffineriegeschäft habe ⁠den Zeitraum dank eines sehr starken Marktumfelds gerettet. Die Ergebnisse dürften auf den ersten Blick leicht unter dem Niveau des Vorquartals liegen, heißt es in einer Einschätzung ‍der Bank weiter. Die Wertminderungen im Energiegeschäft seien jedoch üblich, da Unternehmen zum Jahresende regelmäßig die Werthaltigkeit ihrer Anlagen ⁠prüfen.

VERBESSERTE MARGEN IM RAFFINERIEGESCHÄFT

Im Raffineriegeschäft profitierte die OMV von deutlich verbesserten Margen. Die europäische Referenzmarge hat sich mit 13,96 Dollar je Barrel im Vergleich zum Vorjahresquartal (5,90 Dollar) mehr als verdoppelt. Betriebsbedingte Einschränkungen in den ‍Raffinerien Schwechat und Burghausen sowie Einmaleffekte ‌dämpften den positiven Effekt allerdings, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen sank im Schlussquartal 2025 auf 300.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) nach 337.000 Barrel im Vorjahreszeitraum. Im Chemiebereich wurden die positiven Effekte aus höheren Verkaufsmengen durch eine geringere Auslastung der Steamcracker und niedrigere Margen bei bestimmten Produkten weitgehend ausgeglichen. Die Auslastung der Anlagen sank auf 72 Prozent von 84 Prozent im Vorquartal.

Die vollständigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 will die OMV ⁠am 4. Februar vorlegen.

