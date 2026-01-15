Zukunft Irans - Trump zurückhaltend zu Aussichten für Schah-Sohn

Washington, 15. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltend über die Erfolgsaussichten des iranischen Schah-Sohns und Exil-Oppositionellen Resa Pahlawi geäußert.

In einem am Mittwoch geführten ⁠Interview mit der ‍Nachrichtenagentur Reuters zeigte sich Trump unsicher, ob Pahlawi im Iran genügend Unterstützung für eine eventuelle Machtübernahme mobilisieren könne. Trump sagte ‌zudem, es bestehe die Möglichkeit, dass die klerikale Regierung in Teheran angesichts der anhaltenden Proteste stürzen ‍könnte.

"Er scheint sehr nett zu sein, aber ich weiß nicht, welche Rolle er in seinem eigenen Land spielen würde", sagte Trump in dem Gespräch im Oval Office. "Und wir sind wirklich noch nicht an diesem Punkt." Er wisse nicht, ob das Land die Führung Pahlawis akzeptieren ‍würde. "Wenn dem so wäre, wäre das für mich ⁠sicherlich in Ordnung", fügte er hinzu. Mit diesen Äußerungen ging Trump über seine bisherige Haltung hinaus. Vergangene Woche hatte er erklärt, er habe keine ‍Pläne für ein Treffen mit Pahlawi.

Der 65-jährige Pahlawi ist der Sohn des 1979 in der Islamischen Revolution gestürzten ⁠Schahs und lebt seitdem im Ausland. Er gilt als eine prominente Stimme der Proteste gegen die iranische Führung. Die Opposition im Iran ist jedoch unter rivalisierenden Gruppen und ideologischen Fraktionen zersplittert ‍und scheint innerhalb des Landes kaum ‌organisiert zu sein.

Diese Einschätzung teilt auch Sanam Vakil, stellvertretende Direktorin des Nahost-Programms des Londoner Chatham House. Pahlawi habe bei einigen Demonstranten an Bedeutung gewonnen und zu deren Mobilisierung beigetragen. "Aber ich würde das nicht überbewerten", sagte die Expertin. "Es ist sehr schwer zu sagen, wie viel Unterstützung er oder irgendeine andere Figur im Iran hat." Trump sagte, es sei möglich, dass die Regierung in Teheran aufgrund der Proteste stürzen könnte, fügte jedoch ⁠hinzu, dass "jedes Regime scheitern kann".

