AKTIE IM FOKUS: Norma unter Druck - Metzler: Anlagestory auf dem Prüfstand
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt starken Aktien von Norma sind am Freitagmorgen abgesackt. Sie büßten mehr als 7 Prozent auf 14,66 Euro ein. Damit gaben sie fast das komplette Plus im noch jungen Jahr wieder ab.
Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler sieht die Anlagestory des Verbindungstechnik-Spezialisten auf dem Prüfstand. Das Management müsse zunächst vor allem nachhaltige Fortschritte durch Zukäufe und im schwierigen Geschäft in der EMEA-Region Europa, Naher Osten und Afrika unter Beweis stellen, so der Experte.
Skirta kappte sein Kursziel mit 15 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau und strich folglich seine Kaufempfehlung./ag/jha/
