Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es am Freitag ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial zeigte sich im späten Handel kaum verändert bei 49.452 Punkten. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 0,1 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,1 Prozent auf 6.953 Zähler aufwärts. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg ebenfalls um 0,1 Prozent auf 25.563 Punkte. Dies signalisiert ein Wochenminus von rund 0,8 Prozent.

Mosaic -Aktien standen mit einem Abschlag von 4,5 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.

Derweil setzte sich die Tendenz fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa die Papiere des Mischkonzerns Honeywell hoch- und jene des Mischkonzerns 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens mit 2,2 Prozent im Plus und jener des anderen mit 0,6 Prozent im Minus.

Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, worauf hin die Aktien von Kraft Heinz und JM Smucker um jeweils 2,5 Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-Lebensmittelmarkt erhöhten Wettbewerbsrisiken ausgesetzt sei.

Die Aktien von Constellation Energy brachen um 11,5 Prozent ein. Anleger reagierten Händlern zufolge auf die wachsenden regulatorischen Risiken, nachdem die Maßnahmen der US-Regierung zur Begrenzung der Netzauktionen Bedenken hinsichtlich der künftigen Gewinne aufkommen ließen./edh/nas