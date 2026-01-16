Aktien New York
Wall Street kaum verändert - Indizes auf Richtungssuche
An den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag im frühen Handel nicht allzu viel getan. Der Dow Jones Industrial sank um 0,1 Prozent auf 49.374 Punkte. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,1 Prozent auf 6.949 Zähler nach oben.
Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,2 Prozent auf 25.602 Punkte. Dies signalisiert eine Wochenbilanz von rund minus 0,6 Prozent. Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den anderen beiden Leitindizes liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück.
