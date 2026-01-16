ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la

