ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Veranstaltung mit dem Firmenchef des Baustoffkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Dominik von Achten schließe in Europa eine stärkere Absatzerholung als in den USA nicht aus, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen dürften in mehreren Stufen innerhalb des ersten Quartals implementiert werden./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
