Apotheker-Verband ruft vor Karneval zur Grippeimpfung auf

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Höhepunkt der Karnevalszeit ruft der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, zur Grippeimpfung auf. "Einige Grippeimpfstoffe sind schon nicht mehr lieferbar", sagte Preis der "Rheinischen Post". Der Impfstoff für über 60-Jährige sei so knapp geworden, dass Apotheken jetzt per Sondererlaubnis die Versorgung mit Impfstoff aus Italien sicherstellten.

"Wir nehmen an, dass wir zum Höhepunkt des rheinischen Karnevals auch den Höhepunkt der Grippewelle erleben werden. Es ist noch nicht zu spät, sich gegen Grippe impfen zu lassen", sagte Preis. Insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen, alle über 60-Jährigen sowie Schwangere sollten sich jetzt noch impfen lassen, empfiehlt der Apotheker-Präsident./rew/DP/zb