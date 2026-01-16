DAX Livetrading mit klarem Risikomanagement

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das dritte Livetrading in dieser Woche widmete sich erneut dem DAX zu. Nachdem Heiko am Vortag bereits eine mögliche Korrektur ausformulierte, startete der Deutsche Aktienmarkt nach einem eher starken vorbörslichen Schub dennoch innerhalb des neuen Abwärtstrends. Dieser lässt sich seit dem Allzeithoch am Dienstag im kurzfristigen Chartbild skizzieren und behielt innerhalb der Xetra-Rahmendaten (9.00 Uhr bis 17.30 Uhr) seine Gültigkeit. Nach der Unterschreitung der 25.300 suchten wir in der Livetrading-Session aber keinen (womöglich) zu späten Einstieg auf der Short-Seite, sondern fokussierten uns auf den Aufwärtstrend der letzten Tage. Dieser kann vom Tief des vergangenen Donnerstag aus über das Tief von gestern eingezogen werden und notiert aktuell bei rund 25.250 Punkten. Knapp darüber erfolgte der Long-Entry mit einem Stopp unter der Linie.

Der Trade lief direkt in den Gewinn und profitierte erst einmal vom Schub in den US-Indizes. Diese hatten gestern starke Abschläge verzeichnet. Dabei fiel der Nasdaq zwischenzeitlich unter die Tiefs der Vorwoche, was bereits als dynamisches Zeichen gilt. Aber die Erholung kam erneut gegen Handelsende und minimierte das Minus vom gesamten Handelstag. Direkt zum Morgen steigen die US-Futures an und könnten somit auch den DAX wieder beflügeln - soweit die Idee, vor dem Hintergrund der Korrelation in den letzten Handelstagen. Denn an diesen hatte der DAX kleine Korrekturen immer sehr zügig wieder aufgeholt.

Heute war dies nicht der Fall. Die Position rutschte gegen Ende des Livetrading-Webinars zum Stopp und löste ihn aus. Auch wenn der Index sich direkt danach um 30 Punkte erholte und damit die Position wieder in den Plusbereich hätte bringen können, gilt es, sich an das vorab definierte Risiko zu halten. Genau das zeigte heute auch die Umsetzung. Randnotiz: Der Nasdaq stieg im weiteren Verlauf um rund 100 Punkte, während der DAX weiterhin eher an Tiefpunkten notiert und bis zum Mittag keine Anzeichen einer größeren Erholung zeigt.

Zwischen diesen Marktgegebenheiten prüfen wir kritisch die gestern veröffentlichten Erzeugerpreise und Auswirkungen auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. HJerome Powell ist noch mit weiteren Herausforderungen behaftet, denn die US-Justiz hat ihn im "Visier." Darauf gehen wir auch noch einmal ein und besprechen die möglichen Szenarien sowie einige US-Aktien. Hier ist im Ranking der Tech-Giganten neue Bewegung erfolgt. Alphabet, der Google-Mutterkonzern, überholte jüngst Apple und Microsoft. Damit kommt er nun auf eine Marktkapitalisierung von über 4 Billionen US-Dollar und rangiert auf Platz 2, hinter Nvidia, dem wertvollsten US-Unternehmen an der Börse.

Von den Rahmenbedingungen war auch der Blick auf die Volatilität im Vorfeld spannend, da sich der DAX nun deutlich von den US-Verläufen abhebt. Wie wir dies mittelfristig einordnen müssen, erfährst Du im Video!

