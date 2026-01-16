Dax niedriger erwartet - Inflation und Autosektor im Blick

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten.

Am Donnerstag ⁠hatte der deutsche ‍Leitindex 0,3 Prozent höher bei 25.352,39 Punkten geschlossen. Nach einem verhaltenen Handelsstart folgten die europäischen Börsen ‌der Wall Street ins Plus. Für Kauflaune sorgten steigende Kurse im Technologie- und Finanzsektor.

Am ‍Freitag warten Anleger auf die endgültigen deutschen Inflationsdaten für Dezember. Der Preisauftrieb in der Bundesrepublik dürfte vor der Jahreswende deutlich nachgelassen haben. Das Statistische Bundesamt hat nach vorläufigen Zahlen einen Rückgang der Jahressteuerungsrate im Dezember auf 1,8 ‍Prozent gemeldet. Im November hatte die Inflation ⁠noch bei 2,3 Prozent gelegen. Zudem werden in den USA am Nachmittag Daten zur Industrieproduktion im vergangenen Monat veröffentlicht.

Im Fokus ‍auf der Unternehmensseite stehen die Absatzzahlen des Autobauers Porsche und des Lkw-Herstellers Daimler Truck für ⁠das vergangene Jahr. Außerdem steht im milliardenschweren Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat für Bayer eine richtungsweisende Entscheidung an. Der Oberste Gerichtshof der USA gibt ‍voraussichtlich am Freitag bekannt, ob ‌er den Berufungsantrag des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns in einem zentralen Verfahren annimmt.

Für Gesprächsstoff dürfte auch Klöckner sorgen. Der US-Konzern Worthington Steel will den deutschen Stahl- und Metallverarbeiter übernehmen. Darauf hätten sich die beiden Unternehmen geeinigt, teilte Klöckner mit.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.352,39

EuroStoxx50 6.041,14

EuroStoxx50-Future 6.066,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.442,44 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 6.944,47 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 54.057,59 -0,1%

Shanghai 4.104,43 -0,2%

Hang Seng 26.807,75 -0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela ⁠Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)