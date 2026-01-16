Dax schwächelt zur Eröffnung - Übernahmepläne treiben Klöckner & Co

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Der Dax ist zum Wochenschluss schwächer in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 25.326 Zähler. Börsianern ⁠zufolge befinden sich ‍viele Anleger angesichts der geopolitischen Spannungen in einer abwartenden Haltung. Marktbeobachter stellten sich die besorgte Frage, ob schwerwiegende politische ‌oder gar militärische Eskalationen derzeit überhaupt in den Börsenkursen abgebildet seien oder ob hier ein böses ‍Erwachen drohe, hieß es in einem Kommentar von ActivTrades.

US-Präsident Donald Trump beobachtet die Lage im Iran laut einer Sprecherin des Weißen Hauses genau. Trump und sein Team hätten Teheran gewarnt, dass es schwerwiegende Konsequenzen geben werde, wenn die Tötungen im Zusammenhang mit der Niederschlagung der ‍Proteste andauerten, erklärte sie. Investoren fürchten eine ⁠US-Militärintervention im Iran. Laut der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden bisher 2435 Demonstrierende und 153 Mitarbeiter staatlicher Sicherheitskräfte getötet. Nach den Angaben ‍des US-Präsidialamtes hat der Iran nun 800 Hinrichtungen ausgesetzt.

Auch die Lage in Grönland bleibt ungewiss. Trump hatte zuletzt ⁠wiederholt erklärt, die USA müssten Grönland für die eigene Sicherheit besitzen. Die Insel hätten auch Russland und China im Visier. Grönland ist ein autonomer Teil des Nato-Partners Dänemark.

Zu den schwächsten Werten ‍im Dax zählten in den ‌ersten Minuten Heidelberg Materials und Scout24 mit einem Abschlag von gut einem Prozent. Im SDax ragten Klöckner & Co heraus - der US-Konzern Worthington Steel will den deutschen Stahl- und Metallverarbeiter übernehmen. Darauf hätten sich die beiden Unternehmen geeinigt, teilte Klöckner mit. Worthington bietet im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre 11,00 Euro pro Klöckner-Aktie. Die Papiere von Klöckner stiegen am Freitag um bis zu 29,6 Prozent auf 11,16 ⁠Euro.

