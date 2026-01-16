Details zu überraschend niedriger Dezember-Inflation

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck auf Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher hat im Dezember deutlich nachgelassen. Mit 1,8 Prozent unterschritt die Teuerungsrate erstmals seit September 2024 die Marke von zwei Prozent.

Volkswirte sprachen angesichts dieser vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamtes von einer "faustdicken Überraschung". Sinkende Energiepreise und ein langsamerer Anstieg der Nahrungsmittelpreise sorgten für Entlastung. Dienstleistungen verteuerten sich aber erneut deutlich.

An diesem Freitag (8.00 Uhr) veröffentlichen die Wiesbadener Statistiker die Einzelheiten zur Entwicklung der Inflation im Dezember und im Gesamtjahr 2025. Im Jahresdurchschnitt des vergangenen Jahres stiegen die Verbraucherpreise den vorläufigen Berechnungen des Bundesamtes zufolge um 2,2 Prozent. Damit lag die Inflationsrate in Deutschland auf dem gleichen Niveau wie 2024.

Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Für den Euroraum strebt die Europäische Zentralbank (EZB) ein stabiles Preisniveau bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation an./ben/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Überaschung
Britische Wirtschaft nimmt stärker als erwartet Fahrt aufgestern, 08:22 Uhr · dpa-AFX
Britische Wirtschaft nimmt stärker als erwartet Fahrt auf
Erwartungen übertroffen
Chinas Außenhandel erreicht 2025 Rekordüberschuss14. Jan. · dpa-AFX
Chinas Außenhandel erreicht 2025 Rekordüberschuss
Sorge vor US-Angriffen wächst
Angespannte Ruhe im Irangestern, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Angespannte Ruhe im Iran
Weitere Artikel