Deutsche Payment A1M SE startet beim iRacing Daytona 24 Special Event

Berlin, 16. Januar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) nimmt am iRacing Daytona 24 teil - dem ersten Special Event des Jahres auf der virtuellen Rennplattform. Das Unternehmen verbindet die Teilnahme mit einer Spendenaktion zugunsten von SOS-Kinderdorf Deutschland.

Das iRacing Daytona 24 findet 2026 bereits zum neunten Mal statt und gehört zu den prestigeträchtigsten Events im virtuellen Motorsport. Hunderte Teams mit Fahrern, Teammanagern, Ingenieuren und Spottern treten auf der virtuellen Nachbildung des Daytona International Speedway gegeneinander an - eine Woche vor dem echten Rolex 24 at Daytona.

Rennstart: Samstag, 18. Januar 2026 um 00:30 Uhr (24-Stunden-Rennen)

Gefahren wird der Porsche 963 in der GTP-Klasse - passend zur engen Verbundenheit des Teams zum Werk in Weissach.

Das Fahreraufgebot:

Alex Herbst

Marc Hennerici

Moritz Kranz

Christian Andreas Franz

Sebastian Fiedelak

Niklas Jörg

Gregor Kinski

Das siebenköpfige Team bildet eine einzigartige Kombination aus professionellem Motorsport und virtuellem Racing: Vorstand Alex Herbst bringt langjährige 24-Stunden-Erfahrung von Rennstrecken wie dem Nürburgring, Dubai und Barcelona mit. Neben ihm stehen ein ehemaliger FIA GT1-Weltmeisterschaftspilot und 24h-Spa-Sieger, ein Teilnehmer der echten Rolex 24 Hours of Daytona im IMSA-Prototypen sowie der Geschäftsführer der Nürburgring eSports GmbH am Start. Gemeinsam mit erfahrenen Sim-Racern entsteht ein Team, das die Welten von Real- und Digitalmotorsport verbindet.

„Langstreckenrennen bedeutet Präzision, Teamwork und 24 Stunden volle Konzentration - genau das machen wir im Payment-Geschäft jeden Tag", erklärt Alex Herbst. „Wir freuen uns, diese Leidenschaft mit einem guten Zweck zu verbinden."

Für jede im Rennen absolvierte Runde spendet die Deutsche Payment A1M SE 1,50 Euro an SOS-Kinderdorf Deutschland. Bei erwarteten Rundenzeiten sind über das 24-Stunden-Rennen rund 900 Runden möglich.

Das Rennen wird live auf dem YouTube-Kanal Raceunion.TV übertragen - eine Reminiszenz an die Anfänge des Sim-Racing, als die Disziplin noch eine Nischenleidenschaft war.

Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Payment-Orchestrator verbindet das Unternehmen Merchants mit einem Netzwerk von über 70 Payment Service Providern und bietet maßgeschneiderte Zahlungslösungen für E-Commerce, POS und spezialisierte Segmente.

ISIN: DE000A2P74C5 | WKN: A2P74C | Börse Düsseldorf

