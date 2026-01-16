Dow Jones Industrial Average® - Längste Erfolgsserie ever – setzt sich fort!

2025 geht als „Jahr der Allzeithochs“ in die Börsengeschichte ein. Aufgrund noch spektakulärerer Kursanstiege beim S&P 500®, beim Nasdaq-100® bzw. bei Gold und Silber kommt der Dow Jones® manchmal etwas zu kurz. Zu Unrecht, denn den amerikanischen Standardwerten gelang in den letzten Jahren ein ganz besonderes Kunststück: Beim Reigen der Vorstöße in „uncharted territory“ darf auch der Dow Jones® nicht fehlen. Seit 2013 ergab sich hier jedes Jahr ein neues Allzeithoch! Eine unglaubliche Erfolgsserie von 13 Jahren in Folge mit neuen Rekordständen – damit toppen die US-„blue chips“ die bisherige Rekordserie an Allzeithochs von 1989 bis 2000 und stellen sogar den S&P 500® sowie den Nasdaq-100® in dieser Hinsicht in den Schatten. Für den Dow Jones® ist die 13 dabei keineswegs eine Unglückszahl. Vielmehr können Anlegerinnen und Anleger dank des neuen Allzeithochs (49.633 Punkte) schon jetzt einen Haken hinter 2026 machen. Auch im 14. Jahr in Serie konnten die amerikanischen Standardwerte ein Allzeithoch verbuchen. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements bieten sich die Ausbruchsmarken bei 45.000 Punkten – verstärkt durch die 50-Wochen-Linie (akt. bei 44.592 Punkten) – als nachgezogene Stop Loss-Zone an.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

