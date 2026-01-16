dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 16.01.2026 - 17.10 Uhr

USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet gestiegen. Im Dezember habe sie um 0,4 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Gaspreis steigt um 20 Prozent in einer Woche - 'Perfekter Sturm'

AMSTERDAM - Der Preis für europäisches Erdgas ist wegen einer ungewöhnlich kalten Witterung in Teilen Europas weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit fast einem halben Jahr erreicht. Im Verlauf der Handelswoche hat sich Erdgas um etwa 20 Prozent verteuert.

Günstigere Energie bremst Preisanstieg zum Jahresende in Deutschland

WIESBADEN - Überraschende Entlastung für Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher zum Jahresende: Günstigere Energie und eine Entspannung bei den Nahrungsmittelpreisen haben die Teuerung in Deutschland im Dezember unter die auch psychologisch wichtige Marke von zwei Prozent gedrückt.

Ifo: Trumps Zölle sind Dauer-Schock für deutsche Wirtschaft

MÜNCHEN - Die Zollpolitik von Donald Trump belastet die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Ifo-Instituts dauerhaft - trotz des erzielten Handelsdeals zwischen EU und USA. "Die US-Zölle sind ein negativer Schock für die deutsche Wirtschaft und treffen sie gleich dreifach", sagte Lisandra Flach, Leiterin des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur.

'NYT': USA verlegen Militär nach Nahost

WASHINGTON - Nach den Drohungen gegen den Iran verstärken die USA Medienberichten zufolge ihr Militär in Nahost. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und einige Begleitschiffe seien auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Region. Bis zur Ankunft dauere es etwa eine Woche. Zudem würden zusätzliche Waffen und Verteidigungsausrüstung dorthin gebracht. Es könnten Kampfflugzeuge folgen.

Friedensnobelpreisträgerin Machado will Venezuelas Präsidentin werden

WASHINGTON/CARACAS - Die venezolanische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado will Präsidentin des südamerikanischen Landes werden. "Ich will meinem Land dienen, wo ich am nützlichsten bin", sagte die 58-Jährige in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News. "Ich glaube, ich werde zur Präsidentin von Venezuela gewählt, wenn die Zeit reif ist."

ROUNDUP 2: Trump pocht auf Grönland - Nato-Staaten schicken Soldaten

WASHINGTON/BERLIN/BRÜSSEL - Mit seinem Besitzanspruch auf Grönland sorgt US-Präsident Donald Trump für große Unruhe in der Nato - nun wollen Deutschland und weitere europäische Mitglieder der Allianz für mehr Sicherheit auf der riesigen Arktisinsel sorgen. Ein Erkundungsteam der Bundeswehr mit 15 Soldaten für mögliche Militärübungen war am Nachmittag unterwegs in die Hauptstadt Nuuk, es soll am frühen Abend dort eintreffen.

Selenskyj: Verhandlungsteam unterwegs in die USA

KIEW - Ukrainische Unterhändler sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj unterwegs in die USA. Das ukrainische Team arbeite "trotz allem" aktiv mit Vertretern von US-Präsident Donald Trump, teilte Selenskyj mit. In diesen Tagen seien Treffen geplant. Der US-Präsident hatte in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters zuletzt die Einschätzung geäußert, dass er Selenskyj für ein größeres Hindernis auf dem Weg zu Frieden hält als Kremlchef Wladimir Putin.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/la