Drei Fragen an Bernecker 16.01.2025

Droht ein Dax-Rücksetzer? Ist die Powell-Klage gefährlich? Überflügeln Edelmetalle Aktien weiter?

onvista · Uhr
Quelle: Bernecker

Droht uns ein kräftiger Dax-Rücksetzer?

Zu jedem Trend gehören technische Korrekturen, welche die Festigkeit des Trends untermauern. Nach dem rund 2.500-Punkte-Gewinn des Dax in acht Wochen, gab es diese Woche den ersten Ansatz dafür. Diesem Muster wird der weitere Trend im Wesentlichen folgen.

Ursache dafür sind die unterschiedlichen Ergebnisse der Firmen in der laufenden Berichtssaison. Das lange Ziel bis 30.000 Punkte bleibt damit im Fokus. Das Ein- und Ausatmen des Marktes bedarf der fortlaufenden Begleitung.

Ist Trumps Klage gegen Powell gefährlich?

Politische Wortgefechte rund um die Position der Fed-Spitze gibt es seit Jahr und Tag in den USA - seit über 50 Jahren, soweit ich es persönlich verfolgt habe. Entscheidend ist die Richtlinie, die von den Republikanern ausgeht, und dafür stehen andere Männer im Hintergrund. Von zentraler Bedeutung ist immer die Unabhängigkeit der Fed, die noch nie berührt worden ist. So auch jetzt. Die eigentlichen Entscheidungen der Fed-Chefs gehören dazu. Das galt für Alan Greenspan insbesondere, so auch aktuell für Jerome Powell.

Werden Edelmetalle Aktien 2026 weiter überflügeln?

Der Trend für alle drei Metalle - Gold, Silber und Platin - ist intakt. In allen drei Märkten überwiegt die jährliche Nachfrage gegenüber dem Angebot aus dem Primär- und den Sekundärmärkten. Darin liegt der Trend. Goldminen hängen davon im Trend ab, aber nicht in den einzelnen Ergebnissen. Das liegt an den Produktionskosten, die stark unterschiedlich ausfallen.

Darin liegt die Möglichkeit von Trends, aber nur für kürzerfristige Überlegungen. Die sichere Seite ist der lange Preistrend für alle drei Metalle, wofür es vorerst kein Ende gibt.

