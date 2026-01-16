Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2025

Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz
Einladung  zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2025

16.01.2026 / 10:00 CET/CEST

Pfäffikon/SZ, 16. Januar 2026

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das Geschäftsjahr 2025 ein.
 

Freitag, 20. Februar 2026, 11:00 Uhr
 

im Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich

 

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme. Anwesend sind:

  • Geschäftsleitung: Marcel Denner, Roger Bosshard, Reto Ehinger
  • Portfolio Management: Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 16. Februar 2026 unter: https://www.novaproperty.ch/de/analystenkonferenz-sccref/

 

Der Jahresbericht 2025 und die Präsentationsunterlagen stehen am 20. Februar 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/

 

Freundliche Grüsse

Marcel Denner   Roger Bosshard
CEO CFO
marcel.denner@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch


Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ


