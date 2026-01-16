Einladung  zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das Geschäftsjahr 2025 ein.



Freitag, 20. Februar 2026, 11:00 Uhr



im Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme. Anwesend sind:

Geschäftsleitung: Marcel Denner, Roger Bosshard, Reto Ehinger

Portfolio Management: Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 16. Februar 2026 unter: https://www.novaproperty.ch/de/analystenkonferenz-sccref/

Der Jahresbericht 2025 und die Präsentationsunterlagen stehen am 20. Februar 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/

Freundliche Grüsse