EQS-Adhoc: Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen

Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen

16.01.2026 / 09:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD HOC MITTEILUNG

Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen

Garching, 16. Januar 2026 – Die Allane SE hat eine erste Evaluierungsphase abgeschlossen und beabsichtigt künftig den Vertrieb des wesentlichen Leasingneugeschäfts, welcher derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH durchgeführt wird, zu erbringen.

Die Umsetzung dieses Vorhabens unterliegt noch weiteren Schritten, insbesondere einem Gremienvorbehalt auf Ebene der Allane SE und der Hyundai Capital Bank Europe GmbH.

Bei einer potenziellen Umsetzung des Vertriebs des wesentlichen Leasingneugeschäftes, wird im Geschäftsjahr 2026 mit einer deutlichen Steigerung der Vertragszahlen im Geschäftsbereich Captive gerechnet.

Kontaktdaten:
Alexander Jürgens
Investor Relations
E-Mail: ir@allane.com
Tel: +49 89 708081312

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allane SE
Parkring 33
85748 Garching bei München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 7080 81 610
E-Mail:ir@allane.com
Internet:http://ir.allane-mobility-group.com
ISIN:DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2
WKN:A0DPRE
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
EQS News ID:2261084
Ende der MitteilungEQS News-Service

2261084 16.01.2026 CET/CEST

