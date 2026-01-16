EQS-Adhoc: Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen

EQS-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Expansion

Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen



16.01.2026 / 09:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD HOC MITTEILUNG

Allane SE beabsichtigt, den Vertrieb des derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH angebotenen Leasingneugeschäfts zu erbringen

Garching, 16. Januar 2026 – Die Allane SE hat eine erste Evaluierungsphase abgeschlossen und beabsichtigt künftig den Vertrieb des wesentlichen Leasingneugeschäfts, welcher derzeit von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH durchgeführt wird, zu erbringen.

Die Umsetzung dieses Vorhabens unterliegt noch weiteren Schritten, insbesondere einem Gremienvorbehalt auf Ebene der Allane SE und der Hyundai Capital Bank Europe GmbH.

Bei einer potenziellen Umsetzung des Vertriebs des wesentlichen Leasingneugeschäftes, wird im Geschäftsjahr 2026 mit einer deutlichen Steigerung der Vertragszahlen im Geschäftsbereich Captive gerechnet.

Kontaktdaten:

Alexander Jürgens

Investor Relations

E-Mail: ir@allane.com

Tel: +49 89 708081312

Ende der Insiderinformation

16.01.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Parkring 33 85748 Garching bei München Deutschland Telefon: +49 (0)89 7080 81 610 E-Mail: ir@allane.com Internet: http://ir.allane-mobility-group.com

