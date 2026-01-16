EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Stabilus SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026

Ort:

https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026

Ort:

https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland Internet: group.stabilus.com

