EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
16.01.2026 / 10:43 CET/CEST
Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026
Ort:
https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026
Ort:
https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Internet:
|group.stabilus.com
2261498 16.01.2026 CET/CEST