EQS-News: Geschäftsjahr 2025: Geschäftsvolumen trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf Vorjahresniveau

EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Geschäftsjahr 2025: Geschäftsvolumen trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf Vorjahresniveau



16.01.2026 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geschäftsvolumen per 31.12.2025

NORDWEST Handel AG

Geschäftsjahr 2025: Geschäftsvolumen trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf Vorjahresniveau

Dortmund, 16.01.2026

Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 31. Dezember 2025 wie folgt:

Der NORDWEST-Konzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Geschäftsvolumen von 4.654,4 Mio. € abgeschlossen und lag damit auf Vorjahresniveau (+0,2 %). In einem insgesamt herausfordernden konjunkturellen Umfeld entwickelte sich das Geschäftsvolumen damit innerhalb der im Oktober dieses Jahres angepassten prognostizierten Bandbreite. Während in der ersten Jahreshälfte noch ein geringer Anstieg von 3,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war, entwickelte sich das Geschäftsvolumen in der zweiten Jahreshälfte mit insgesamt -2,6 % leicht negativ. Mit Blick auf den Geschäftsverlauf in den Geschäftsarten erwies sich die Entwicklung im ZR- und Streckengeschäft insgesamt als robust und konnte den Wert aus dem Vorjahr bestätigen (+0,7 %), während das Lagergeschäft mit -8,7 % einen deutlich rückläufigen Geschäftsverlauf aufwies. Die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner entwickelte sich weiterhin zufriedenstellend und belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 1.321 (+69 ggü. dem 31. Dezember 2024).

Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche:

Zum Jahresende divergierte die Entwicklung auf Ebene der einzelnen Geschäftsbereiche. Positiv hervorzuheben waren insbesondere die Geschäftsbereiche Stahl und Haustechnik. Mit einem Geschäftsvolumen von 1.557,6 Mio. € wurde der Vorjahreswert im Geschäftsbereich Stahl um 3,2 % übertroffen, wobei die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte mit -3,3 % negativ war. Die insgesamt noch positive Entwicklung resultierte sowohl aus einer gestiegenen Absatzmenge als auch aus einem höheren Preisniveau im Vergleich zum Vorjahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im volumenstarken Geschäftsbereich Stahl im Vergleich zu den anderen ZR- und Streckenbereichen sowie dem NORDWEST-eigenen Lagergeschäft geringere Margen erzielt werden. Der Geschäftsbereich Haustechnik überzeugte mit einem Geschäftsvolumen von 342,6 Mio. € und einem Anstieg von 19,0 % gegenüber dem Vorjahr ebenfalls. Hier war das Wachstum insbesondere auf die Akquisition von neuen Fachhandelspartnern im europäischen Ausland zurückzuführen.

Im Geschäftsbereich Bau wurde aufgrund der weiterhin angespannten konjunkturellen Lage sowie des Verlustes eines großen Fachhandelspartners in der zweiten Jahreshälfte der Vorjahreswert per 31. Dezember 2025 mit -2,8 % verfehlt. Mit Blick auf die Geschäftsarten zeigte sich das Lagergeschäft mit einem Rückgang von -1,1 % ein wenig robuster als das ZR- und Streckengeschäft, welches mit -2,9 % unter dem Vorjahreswert blieb. Im Geschäftsbereich Handwerk-Industrie setzte sich die negative Entwicklung auch im letzten Quartal fort. Insgesamt wurde per 31. Dezember 2025 ein Geschäftsvolumen von 1.003,6 Mio. € und damit ein Rückgang von -5,1 % erzielt. Dieser war insbesondere auf den Verlust eines großen Fachhandelspartners innerhalb der ersten Jahreshälfte 2025 zurückzuführen. Zusätzlich führte die schwache konjunkturelle Entwicklung, insbesondere bei Industriekunden und Kunden aus dem baunahen Gewerbe, sowie die damit einhergehende gesunkene Nachfrage zu einem Rückgang des Geschäftsvolumens. Mit Blick auf die Geschäftsarten entwickelten sich sowohl das ZR- und Streckengeschäft (-3,9 %) als auch das Lagergeschäft (-10,5 %) zum Teil deutlich rückläufig. Der Bereich TeamFaktor/Services konnte den Vorjahreswert per Dezember ebenfalls nicht erreichen. Mit einem Geschäftsvolumen von 1.318,9 Mio. € lag der Bereich um -2,0 % unter dem Vorjahr. Diese Entwicklung war insbesondere durch Volumenrückgänge bei den Bestandskunden im Bau- und Stahlsektor sowie im Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt.

Die Eckdaten zum Konzern-/Jahresabschluss 2025 werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht, während der Online-Geschäftsbericht 2025 voraussichtlich am 30.03.2026 publiziert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations.

NORDWEST Handel AG

Der Vorstand



Über die NORDWEST Handel AG:

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.321 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

16.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: ir@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 2261064

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261064 16.01.2026 CET/CEST