EQS-News: Kirchhoff Consult veröffentlicht ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht

EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Jahresbericht

Kirchhoff Consult veröffentlicht ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht



16.01.2026 / 10:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kirchhoff Consult veröffentlicht ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht

Fokus auf Klimatransformation und transparente Governance

Hamburg, 16. Januar 2026 – Die Kirchhoff Consult GmbH, Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG, hat ihren ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Er orientiert sich am Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) und deckt sowohl das Basic als auch das Comprehensive Module ab. Der Bericht schafft damit eine umfassende und strukturierte Grundlage zur Bewertung der Nachhaltigkeits-leistung des Unternehmens.



Klimabilanz und 1,5-Grad-Übergangsplan

Ein zentraler Schwerpunkt des Berichts liegt auf den Themen Klima und Transformation: Kirchhoff Consult hat im Berichtsjahr eine vollständige Klimabilanz für das Basisjahr 2024 erstellt, geprüft nach dem Greenhouse Gas Protocol. Auf dieser Basis wurde ein wissenschaftlich fundierter Klima-Übergangsplan entwickelt, der auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet ist. Ausgangspunkt ist der Beitrag von Kirchhoff Consult zur globalen Erwärmung, der sich in einem Business as Usual-Szenario aktuell auf 2,0 °C beläuft. Diesen Beitrag konnte mithilfe des XDC-Modells des Kirchhoff-Partners right° based on science ermittelt werden.

Bis 2030 plant das Unternehmen, seine Emissionen in allen Scopes deutlich zu reduzieren. Auch eine Validierung der Klimaziele durch die Science Based Targets initiative (SBTi) ist vorgesehen.„Für uns steht Nachhaltigkeit nicht nur für fachliche Expertise, sondern ist integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, sagt Claudia Herzog-Kamensky, Director und Head of ESG bei Kirchhoff Consult. „Mit dem VSME-Bericht und unserem Klima-Übergangsplan zeigen wir, dass auch KMU messbare Beiträge zur Transformation leisten können – transparent, wissenschaftsbasiert und wirtschaftlich tragfähig.“



Gender Pay Gap unter deutschem Durchschnitt

Zum Jahresende 2025 beschäftigte Kirchhoff Consult 75 Mitarbeitende, alle unbefristet. Der Frauenanteil belief sich auf 38,7 Prozent. Auf Führungsebene (Executive Committee) beträgt der Frauenanteil 40 Prozent. Der erstmals erhobene unbereinigte Gender Pay Gap bei Kirchhoff Consult lag bei 11,73 Prozent und damit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 16 Prozent*.

Hohe Standards bei Datenschutz und Informationssicherheit

Da dem Unternehmen von Kundenseite regelmäßig hochsensible Daten anvertraut werden, sind Datenschutz und Informationssicherheit für Kirchhoff Consult von zentraler Bedeutung. Eine umfassende Sicherheitsrichtlinie [TW1] regelt verbindlich den Schutz sensibler Informationen. Zudem ist das Unternehmen seit 2025 TISAX®-zertifiziert.

Kirchhoff Consult weist unter anderem null gemeldete Vorfälle in den Bereichen Korruption, Bestechung, Menschenrechte und Informationssicherheit aus.

Erkenntnisse aus der Anwendung des VSME-Standards

Mit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2025 unterstreicht Kirchhoff Consult den Anspruch, Unternehmen nicht nur im Hinblick auf Transformation und Reporting zu beraten, sondern diese auch im eigenen Unternehmen konsequent umzusetzen: „Der Reporting-Prozess hat uns erneut gezeigt, wie wichtig Datenqualität, klare Verantwortlichkeiten und eine frühzeitige Strukturierung der Informationen sind“, so Tori Weißenborn, Consultant ESG/Sustainability und verantwortlich für den Nachhaltigkeitsbericht bei Kirchhoff Consult. „Das regulatorische Umfeld ist im Wandel, die Erwartungen an die Wertschöpfungskette entwickeln sich weiter: Gerade für nicht börsennotierte Unternehmen bietet der VSME-Standard einen praxistauglichen Einstieg, um Nachhaltigkeit systematisch zu erfassen und strategisch weiterzuentwickeln.“

Kirchhoff Consult hat sich bewusst dafür entschieden, über die freiwilligen Mindestanforderungen des Standards hinauszugehen und etwa einen Klima-Übergangsplan aufzunehmen, obwohl dieser nur für Unternehmen aus Sektoren mit hoher Klimawirkung vorgesehen ist.

Da der VSME-Bericht freiwillig und im Vergleich zu den ESRS bewusst schlank gehalten ist, bietet er Raum, zusätzliche Stakeholder-Bedarfe abzudecken – etwa ratingrelevante Informationen oder Anforderungen von Banken. Er sollte kein tabellarisches Abarbeiten einzelner Paragrafen sein, sondern ein gut lesbarer Text mit einem Narrativ, der Zusammenhänge erklärt und strategische Prioritäten sichtbar macht. Um Orientierung und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, empfiehlt sich die Arbeit mit Tags oder einem strukturierten VSME-Index – beides wurde im vorliegenden Bericht umgesetzt.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht der Kirchhoff Consult GmbH ist hier abrufbar.

*https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-GenderPayGap/_inhalt.html



Über Kirchoff Consult



Kirchhoff Consult ist mit über 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. ‘Designing Sustainable Value’: Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte.



Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von partnergeführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: der Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de.



KONTAKT

Janina Schumann

Head of Corporate Communications

T +49 40 609 186 40

janina.schumann@kirchhoff.de





16.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2261078 16.01.2026 CET/CEST