EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
16.01.2026 / 11:32 CET/CEST
|Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
|15.01.2026
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|5,0338 %
|293.413.449
|Letzte Veröffentlichung
|3,0561 %
|/
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|14.769.947
|5,0338 %
|%
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
