Erfolgreiche Platzierung: HTB Group schließt HTB 14 Zweitmarkt-Immobilienfonds mit 30 Millionen Euro

Bremen, 16. Januar 2026

Die HTB Group, einer der führenden Spezialisten für Zweitmarkt-Immobilieninvestments, hat den n HTB 14 erfolgreich geschlossen. Der Publikums-AIF wurde 2024 aufgelegt. Trotz der volatilen Marktphasen in den Jahren 2024 und 2025 konnte das ursprünglich angestrebte Eigenkapitalvolumen von 20 Mio. Euro erneut übertroffen und nach Ausübung der Erhöhungsoption das maximale Eigenkapitalvolumen von 30 Mio. Euro vollständig platziert werden.

Fast 1.000 Anleger schenken der HTB damit ihr Vertrauen. Bemerkenswert ist dabei der Anteil der Anleger, die sich bereits bei Vorgängerfonds der HTB beteiligt hatten.

Strategische Einkaufschance im aktuellen Marktumfeld

Der Fonds nutzt die besonderen Opportunitäten, die sich durch die Preiskorrekturen am Immobilienmarkt ergeben. Während Erstmarkt-Investitionen oft durch hohe Baukosten und Zinsunsicherheiten gebremst wurden, konnte die HTB Group über den Zweitmarkt Anteile an etablierten Immobilienfonds zu attraktiven Kursen erwerben.

„Die Vollplatzierung von 30 Mio. Euro ist ein klarer Beleg für das Vertrauen der Anleger in unsere Expertise im Zweitmarkt“, erklärt Simon Wiesmann, Leiter Portfoliomanagement der KVG und Geschäftsführer der Treuhand. „In den Jahren 2024 und 2025 haben wir die Marktstimmung gezielt genutzt, um für unsere Investoren Werthaltigkeit einzukaufen. Der Zweitmarkt bietet hier den entscheidenden Vorteil, dass wir die Substanz der Immobilien bereits beim Kauf genau bewerten können. Mit unseren umfangreichen Bewertungsdatenbanken können wir so gezielt am Zweitmarkt einkaufen und das seit inzwischen 20 Jahren - unsere gute Performance ist kein Zufall.“

Zweitmarkt als Stabilitätsanker

Mit dem Abschluss dieses Fonds festigt die HTB Group ihre Position als Marktführer im Bereich der Zweitmarkt-Immobilienfonds unter der Regulierung des KAGB. Das Konzept des Fonds setzt darauf, Risiken durch eine breite Streuung über Standorte, Nutzungsarten und Verwalter zu begrenzen.

Ausblick

Der Nachfolger des HTB 14, der HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Geschlossene GmbH & Co. InvKG, ist bereits im Dezember 2025 in den Vertrieb gestartet.Auch beim HTB 15 liegt der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus sorgfältig geprüften deutschen Immobilien-Zielfonds unterschiedlicher Nutzungsarten.Das Portfoliomanagement der HTB hat den Investitionsprozess bereits gestartet. Erste Zielfonds wurden geprüft, die Startallokation befindet sich in Vorbereitung.

Über die HTB Group

Die HTB Group ist auf Sachwertinvestments, Assetmanagement und Service-KVG-Dienstleistungen spezialisiert. Seit der Gründung als Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft im Jahr 1987 hat sich die HTB als führender Anbieter im Bereich der Immobilien-Zweitmarktfonds etabliert und bietet Anlegern stabile, langfristige Investmentlösungen. Nach Einführung des KAGB im Jahr 2013 war die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, die vollregulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der HTB Group, einer der ersten Anbieter von Publikums-AIF nach der neuen Regulierung. Seitdem hat die HTB kontinuierlich bewiesen, dass sie mit ihrer Erfahrung und Marktkenntnis nachhaltige und stabile Investmentlösungen für ihre Anleger bieten kann. Die HTB verwaltet heute fast eine halbe Milliarde Euro in den Assetklassen Immobilie und Private Equity und betreut rund 10.000 Anleger.

