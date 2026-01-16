Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.01.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BB Engelberg Trub TitlisBericht Geschäftsjahr 2025
Federal BankBericht 3. Quartal 2026
Fenerbahce SportifBericht 2. Quartal 2025
Galatasaray SportifBericht 2. Quartal 2025
Gold Hunter ResourcesBericht 1. Quartal 2026
Green Battery MineralsBericht 3. Quartal 2026
Hypothekarbank Lenzburg (HBL)Bericht Geschäftsjahr 2025
M AND T BANKBericht Geschäftsjahr 2025
Paranovus Entertainment TechnologyBericht 2. Quartal 2026
PNC FINANCIAL SERVICESBericht Geschäftsjahr 2025
Regions FinancialBericht Geschäftsjahr 2025
Reliance Industries (144A GDR)Bericht 3. Quartal 2026
State StreetBericht Geschäftsjahr 2025
TKM GruppBericht Geschäftsjahr 2025
WiproBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

