Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|BB Engelberg Trub Titlis
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Federal Bank
|Bericht 3. Quartal 2026
|Fenerbahce Sportif
|Bericht 2. Quartal 2025
|Galatasaray Sportif
|Bericht 2. Quartal 2025
|Gold Hunter Resources
|Bericht 1. Quartal 2026
|Green Battery Minerals
|Bericht 3. Quartal 2026
|Hypothekarbank Lenzburg (HBL)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|M AND T BANK
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Paranovus Entertainment Technology
|Bericht 2. Quartal 2026
|PNC FINANCIAL SERVICES
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Regions Financial
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Reliance Industries (144A GDR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|State Street
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TKM Grupp
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Wipro
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
