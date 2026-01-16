Grüne Woche geht weiter - Große Demo geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Anlässlich der Grünen Woche demonstrieren an diesem Samstag (ab 12.00 Uhr) wieder Tausende Menschen in Berlin für eine umwelt- und tiergerechtere Landwirtschaft. Aufgerufen hat wie jedes Jahr das Bündnis "Wir haben es satt!", ein Zusammenschluss aus rund 60 landwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Sie werfen der Bundesregierung unter anderem Rückschritte in der Agrarpolitik vor. Ein Kritikpunkt ist etwa die neuerliche Verschiebung einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung, die jetzt erst Anfang 2027 kommen soll. Unter der Überschrift "Bürokratieabbau" werde zudem die Axt an Regelungen für Klima-, Umwelt- und Tierschutz gelegt.

Während die Kritiker in der Berliner Mitte protestieren, treffen sich auf der Grünen Woche die Agrarminister und -ministerinnen der Länder auf ihrer Konferenz zu der Messe. Dort soll es unter anderem um den Zugang zu sauberem Trinkwasser gehen.

Die am Freitag gestartete Agrarmesse geht in ihr erstes Besucherwochenende. Bis kommende Woche Sonntag werden auf der Landwirtschaftsschau rund 325.000 Besucherinnen und Besucher erwartet./sam/maa/DP/stw