Henkel übernimmt Hersteller von Klebebändern in der Schweiz

Düsseldorf, 16. Jan (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Henkel stärkt sein Geschäft rund um Klebstoffe mit einem Zukauf ⁠in der ‍Schweiz.

Der Konzern habe eine Vereinbarung zur Übernahme der in der Schweiz ‌ansässigen ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners unterzeichnet, teilten die ‍Düsseldorfer am Freitag mit. ATP stellt Spezialtapes her, die unter anderem in der Automobil- und Elektronikbranche sowie der Medizin und der Bauindustrie zum Einsatz kommen. Das ‍Unternehmen beschäftigt rund 700 Menschen ⁠und fuhr 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro ein. "Diese Übernahme wird das ‍Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies (..) weiter beschleunigen", sagte Henkel-Chef Carsten ⁠Knobel. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Die Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt zeichnet für rund ‍die Hälfte des ‌Jahresumsatzes Henkels verantwortlich. 2024 waren es rund elf Milliarden Euro, insgesamt lag der Umsatz bei 21,6 Milliarden Euro. Zweites Standbein Henkels ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haar- und Körperpflegeprodukten.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger . Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)