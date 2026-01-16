IRW-News: IperionX: IperionX erhält finale DoW-Zuwendung in Höhe von 4,6 Mio. $ und 290 metrische Tonnen Titanschrott von der US-Regierung

IRW-PRESS: IperionX: IperionX erhält finale DoW-Zuwendung in Höhe von 4,6 Mio. $ und 290 metrische Tonnen Titanschrott von der US-Regierung

- Das US-Kriegsministerium (DoW) hat über sein Industrial Base Analysis and Sustainment Program im Rahmen der IperionX bereits im Vorfeld zugesagten Zuwendung in Höhe von 47,1 Mio. USD nun die finale Tranche in Höhe von 4,6 Mio. USD gewährt.

- Die Mittel werden für die Steigerung der Produktion auf 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) am Titanium Manufacturing Campus von IperionX in Virginia verwendet. Die Planungs- und Entwurfsarbeiten und Aktivitäten mit langen Vorlaufzeiten sind bereits angelaufen.

- Die US-Regierung hat außerdem rund 290 metrische Tonnen (320 Kurztonnen) hochwertigen Titanschrott kostenlos an IperionX übergeben, was beim aktuellen Vollbetrieb einer Verarbeitungsmenge an Titanrohmaterial für etwa 1,5 Jahre entspricht.

- Mit der finalen IBAS-Finanzierung und der Bereitstellung von Titanschrott bekräftigt die US-Regierung ihr Bekenntnis zum Auf- und Ausbau einer resilienten, vollständig integrierten und kostengünstigen Titan-Lieferkette für die industrielle Basis des US-Verteidigungssektors.

16. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) gibt bekannt, dass das US-Kriegsministerium (DoW) über sein Industrial Base Analysis and Sustainment Program (IBAS) im Rahmen der IperionX bereits im Vorfeld zugesagten Zuwendung in Höhe von 47,1 Mio. USD nun die finale Tranche in Höhe von 4,6 Mio. USD gewährt hat. Die Mittel werden für den Ausbau der Titanproduktion und der fortschrittlichen Fertigungskapazitäten im Titanium Manufacturing Campus von IperionX verwendet, wodurch eine Produktionsleistung von bis zu 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) ermöglicht wird.

Darüber hinaus hat die US-Regierung rund 290 metrische Tonnen (320 Kurztonnen) Metallschrott aus hochwertigem Titanlegierungsmaterial (Ti64) der ihren Bedarf übersteigt, kostenlos an IperionX übergeben. Der Metallschrott entspricht einer Verarbeitungsmenge an Titanrohmaterial für rund 1,5 Jahre, wenn man vom aktuellen Vollbetrieb mit einer Durchsatzmenge von 200 metrischen Tonnen jährlich ausgeht. IperionX hat in seiner Anlage derzeit ca. 90 metrische Tonnen Titanmetallschrott eingelagert; in dieser Menge sind die von der US-Regierung übermittelten 290 metrischen Tonnen noch nicht enthalten.

Das IBAS-Programm soll die Lieferketten des US-Verteidigungswesens stärken, indem es eine resiliente, kostengünstige Titan-Plattform fördert, mit der die Abhängigkeit von Importen verringert und eine sichere, unterbrechungsfreie heimische Versorgung mit kritischen Rohstoffen geschaffen wird.

Diese finale Zuwendung folgt auf die bereits gewährten Tranchen in Höhe von insgesamt 42,5 Mio. USD, mit denen Aktivitäten wie die Beschaffung von Gütern mit langen Vorlaufzeiten für die Betriebsanlagen zur Titanherstellung finanziert und das Titan Critical Minerals Project in Tennessee bis zur Baureife vorangetrieben wurden. Alle vom DoW zugesagten Mittel sind nun bei IperionX eingelangt.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt (Titan Critical Minerals Project) beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Befestigungselemente, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie der Verringerung der Mengen oder Qualitäten der Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien, die kommerzielle Skalierung seiner geschlossenen Titanproduktionsprozesse oder den Schutz seiner geistigen Eigentumsrechte einzuhalten, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen und Mineralressourcen stammen aus der ASX-Mitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 (ursprüngliche ASX-Mitteilung), die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com eingesehen werden kann. Das Unternehmen bestätigt, dass a) ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX-Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Mineralressourcenschätzung in der ursprünglichen ASX-Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, sich gegenüber der ursprünglichen ASX-Mitteilung nicht wesentlich geändert haben.

