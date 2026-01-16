IWF-Chefin: Weltwirtschaft wächst trotz Schocks ziemlich stark

Kiew, 15. Jan (Reuters) - Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung von IWF-Chefin Kristalina ⁠Georgiewa ‍trotz Handelsschocks weiterhin ziemlich stark wachsen.

Die neuesten Wirtschaftsprognosen, die ‌in der kommenden Woche veröffentlicht werden, würden die ‍anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft zeigen, sagte die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sie ‍wollte sich jedoch nicht ⁠konkret dazu äußern, ob der IWF seine Prognosen erneut leicht ‍nach oben korrigieren werde, wie es die Weltbank ⁠in dieser Woche getan hatte. Im Oktober hatte der IWF seine globale Wachstumsprognose für ‍2025 ‌leicht auf 3,2 Prozent angehoben. Die Aktualisierung des Weltwirtschaftsberichts wird für den 19. Januar erwartet.

