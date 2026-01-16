Mehr Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant
dpa-AFX · Uhr
POTSDAM (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften wollen ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder ab kommender Woche deutlich ausweiten. Betroffen sein sollen unter anderem Uniklinken und Verwaltungen sowie teilweise auch Kitas, wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ankündigte./bw/DP/nas
