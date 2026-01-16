Münchner Sicherheitskonferenz lädt iranischen Außenminister wieder aus

Berlin, 16. Jan (Reuters) - Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) hat ihre Einladung an den iranischen Außenminister Abbas Araghchi für die ⁠Tagung Mitte Februar ‍widerrufen.

"Vor mehreren Wochen wurde eine Einladung an einzelne Regierungsvertreter aus dem Iran ausgesprochen", ‌sagte ein Sprecher der Konferenz am Freitag auf Anfrage. "Angesichts der aktuellen Vorgänge ‍wird die Münchner Sicherheitskonferenz diese Einladungen nicht aufrechterhalten." Zuvor hatte die Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie eine Teilnahme Araghchis für falsch hält.

Der Vorsitzende der Konferenz, Wolfgang Ischinger, hatte in einem ‍Reuters-TV-Interview vor der Eskalation der Proteste ⁠erklärt, dass er den Außenminister eingeladen habe. Am Donnerstag hatte es Berichte gegeben, dass Araghchi an ‍der Sicherheitskonferenz in München teilnehmen wolle.

"Die Haltung der Bundesregierung ist in dieser Frage ⁠eindeutig. Wir halten eine Teilnahme angesichts der blutigen Niederschlagung von Protesten (...) im Iran für unangebracht", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes ‍am Freitag in Berlin. "Wir ‌haben von dieser Einladung abgeraten und das auch nochmal unterstrichen." Der Außenamtssprecher wies darauf hin, dass die MSC bei den Einladungen eigenständig sei. Die MSC sehe derzeit die Voraussetzungen für einen gelingenden Dialog nicht gegeben, hieß es im Umfeld der Organisatoren.

