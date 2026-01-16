Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delignit AG - von Montega AG 16.01.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Delignit AG Unternehmen: Delignit AG ISIN: DE000A0MZ4B0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.01.2026 Kursziel: 5,40 EUR (zuvor: 6,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian, Brach FY-Guidance konkretisiert - Anhaltende Marktschwäche trifft auf Kostendisziplin Delignit hat Mitte Dezember die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Die Reduktion der Umsatz-Guidance bei erhöhter EBITDA-Prognose bestätigt das Bild des ersten Halbjahres, das von schwachen Produktionszahlen der OEMs geprägt war, während Delignit umfangreiche Fortschritte in der Kostenentwicklung erreichte. Für 2026 erwarten wir nach zwei rückläufigen Jahren eine leichte Top Line-Verbesserung. [Tabelle] LCV-Markt mit Stabilisierungstendenz in H2: Mit einem Konzernumsatz von 64,0 Mio.EUR (Guidance zuvor: ca. 68 Mio. EUR) liegt Delignit im Geschäftsjahr 2025 das zweite Jahr in Folge unter dem Vorjahresniveau. Dies spiegelt die anhaltend niedrigen Abrufquoten der OEMs wieder, die ihrerseits im vergangenen Jahr unter hohen geopolitischen Risiken (u.a. Zölle) und insbesondere im ersten Halbjahr schwachen Absatzzahlen litten. Positiv werten wir jedoch die schrittweise Erholung im Nutzfahrzeugbereich von VW und Mercedes Benz, die sich im dritten Quartal (VW: +10%,MB: -8%) deutlich besser entwickelten als noch zu Jahresbeginn (VW: -11%, MB: -21%). Auch Delignit konnte im zweiten Halbjahr gegenüber dem sehr schwachen Vorjahresvergleich eine leichte Verbesserung bilanzieren (+6,7% yoy), wenn gleich das Niveau unterhalb von H1 lag. Neben Klarheit in der Zolldiskussion sehen wir für das kommende Jahr insbesondere eine verbesserte Konjunktur in Deutschland, sowie politische Maßnahmen (Investitionssofortprogramm für Nutzfahrzeuge, Förderung der e-Mobilität) als treibende Faktoren einer Stabilisierung der Top Line (MONe: +1,8%), wenn gleich wir zuvor mit einer signifikant schnelleren Erholung gerechnet hätten. Absatzzahlen für Wohnmobile dürften Erholung in der Produktion treiben: Im Caravan-Segment dürfte sich nach zwei schwachen Jahren ebenfalls eine Stabilisierung abzeichnen, da die Händlerbestände sich bei anhaltend hohen Absatzzahlen (Sep - Nov 25: +4,6% yoy laut CIVD) schrittweise normalisieren dürften und infolgedessen eine Erholung der Produktion von den zuletzt sehr schwachen Niveaus stattfinden dürfte. Operatives Ergebnis in H2 nahezu verdoppelt: Ergebnisseitig konnte Delignit das vergangene Jahr hingegen positiv abschließen und die im Jahr 2024 eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung weiter verstärken, sodass das EBITDA laut Vorstand auf rund 5,0 Mio. EUR (+31,6% yoy) anstieg, was einer operativen Marge von 7,7% entspricht. Bereits im ersten Halbjahr hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte in den Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen erzielen können, die sich u.E. im zweiten Halbjahr fortgesetzt haben dürften. Mit einer Trendwende in der Top Line dürfte Delignit in den kommenden Jahren dementsprechend auch wieder auf die historischen Niveaus von 8-9% EBITDA-Marge zurückkehren. Fazit: Während Delignit umsatzseitig in 2025 zwar weiter unter Druck war, konnte der Automobilzulieferer die Kostenstruktur erheblich verbessern. Die langfristigen Treiber (wachsender LCV-Markt, Elektrifizierung) sind weiter intakt, wenn gleich unsere Erwartungen an einen Turnaround in 2026 gesunken sind, sodass wir unsere Prognosen für 2026ff. nach unten anpassen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung aufgrund der sehr niedrigen Bewertung (EV/EBIT 2026e: 4,5; KBV: 0,6) bei einem angepassten Kursziel von 5,40 EUR (zuvor: 6,00 EUR). 