Original-Research: Delignit AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Delignit AG - von Montega AG

16.01.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Delignit AG

     Unternehmen:               Delignit AG
     ISIN:                      DE000A0MZ4B0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.01.2026
     Kursziel:                  5,40 EUR (zuvor: 6,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian, Brach

FY-Guidance konkretisiert - Anhaltende Marktschwäche trifft auf
Kostendisziplin

Delignit hat Mitte Dezember die Prognose für das Geschäftsjahr 2025
angepasst. Die Reduktion der Umsatz-Guidance bei erhöhter EBITDA-Prognose
bestätigt das Bild des ersten Halbjahres, das von schwachen
Produktionszahlen der OEMs geprägt war, während Delignit umfangreiche
Fortschritte in der Kostenentwicklung erreichte. Für 2026 erwarten wir nach
zwei rückläufigen Jahren eine leichte Top Line-Verbesserung.

[Tabelle]

LCV-Markt mit Stabilisierungstendenz in H2: Mit einem Konzernumsatz von 64,0
Mio.EUR (Guidance zuvor: ca. 68 Mio. EUR) liegt Delignit im Geschäftsjahr
2025 das zweite Jahr in Folge unter dem Vorjahresniveau. Dies spiegelt die
anhaltend niedrigen Abrufquoten der OEMs wieder, die ihrerseits im
vergangenen Jahr unter hohen geopolitischen Risiken (u.a. Zölle) und
insbesondere im ersten Halbjahr schwachen Absatzzahlen litten. Positiv
werten wir jedoch die schrittweise Erholung im Nutzfahrzeugbereich von VW
und Mercedes Benz, die sich im dritten Quartal (VW: +10%,MB: -8%) deutlich
besser entwickelten als noch zu Jahresbeginn (VW: -11%, MB: -21%). Auch
Delignit konnte im zweiten Halbjahr gegenüber dem sehr schwachen
Vorjahresvergleich eine leichte Verbesserung bilanzieren (+6,7% yoy), wenn
gleich das Niveau unterhalb von H1 lag. Neben Klarheit in der Zolldiskussion
sehen wir für das kommende Jahr insbesondere eine verbesserte Konjunktur in
Deutschland, sowie politische Maßnahmen (Investitionssofortprogramm für
Nutzfahrzeuge, Förderung der e-Mobilität) als treibende Faktoren einer
Stabilisierung der Top Line (MONe: +1,8%), wenn gleich wir zuvor mit einer
signifikant schnelleren Erholung gerechnet hätten.

Absatzzahlen für Wohnmobile dürften Erholung in der Produktion treiben: Im
Caravan-Segment dürfte sich nach zwei schwachen Jahren ebenfalls eine
Stabilisierung abzeichnen, da die Händlerbestände sich bei anhaltend hohen
Absatzzahlen (Sep - Nov 25: +4,6% yoy laut CIVD) schrittweise normalisieren
dürften und infolgedessen eine Erholung der Produktion von den zuletzt sehr
schwachen Niveaus stattfinden dürfte.

Operatives Ergebnis in H2 nahezu verdoppelt: Ergebnisseitig konnte Delignit
das vergangene Jahr hingegen positiv abschließen und die im Jahr 2024
eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung weiter verstärken, sodass das
EBITDA laut Vorstand auf rund 5,0 Mio. EUR (+31,6% yoy) anstieg, was einer
operativen Marge von 7,7% entspricht. Bereits im ersten Halbjahr hat das
Unternehmen erhebliche Fortschritte in den Personalkosten und sonstigen
betrieblichen Aufwendungen erzielen können, die sich u.E. im zweiten
Halbjahr fortgesetzt haben dürften. Mit einer Trendwende in der Top Line
dürfte Delignit in den kommenden Jahren dementsprechend auch wieder auf die
historischen Niveaus von 8-9% EBITDA-Marge zurückkehren.

Fazit: Während Delignit umsatzseitig in 2025 zwar weiter unter Druck war,
konnte der Automobilzulieferer die Kostenstruktur erheblich verbessern. Die
langfristigen Treiber (wachsender LCV-Markt, Elektrifizierung) sind weiter
intakt, wenn gleich unsere Erwartungen an einen Turnaround in 2026 gesunken
sind, sodass wir unsere Prognosen für 2026ff. nach unten anpassen. Wir
bestätigen die Kaufempfehlung aufgrund der sehr niedrigen Bewertung (EV/EBIT
2026e: 4,5; KBV: 0,6) bei einem angepassten Kursziel von 5,40 EUR (zuvor:
6,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3152fbeaa89c7b4497836aa0cbcd0fbb

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=fdb88417-f2d7-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2261588 16.01.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DELIGNIT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel