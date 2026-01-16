Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: STEICO SE - von Montega AG

16.01.2026 / 10:21 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu STEICO SE

     Unternehmen:               STEICO SE
     ISIN:                      DE000A0LR936

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.01.2026
     Kursziel:                  32,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick, Speck

Prelims 2025: Operatives Ergebnis übertrifft Guidance und Prognose

STEICO hat jüngst vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht,
die umsatzseitig leicht unter, ergebnisseitig aber über unserer Prognose
lagen.

[Tabelle]

Solider Jahresabschluss: Gemäß der ungeprüften Geschäftszahlen erzielte
STEICO in 2025 einen Umsatz von 382,9 Mio. EUR (+1,8% yoy). Für Q4/25
impliziert dies Erlöse i.H.v. 91,3 Mio. EUR bzw. ein Wachstum von 7,1% yoy,
das auch Nachholeffekte aus den brandbedingten Lieferverzögerungen vom
letzten Sommer (vgl. Comment vom 22.07.2025) widerspiegeln dürfte.
Ergebnisseitig übertraf STEICO mit einem FY-EBIT von 35,9 Mio. EUR unsere
Prognose (34,0 Mio. EUR) sowie die eigene Zielbandbreite (30-35 Mio. EUR).
Laut Unternehmen trugen hierzu neben Effizienzsteigerungen im operativen
Bereich auch eine Versicherungsleistung im Zusammenhang mit dem
Produktions-Störfall im Juni 2025 bei. Insgesamt liegt das Ergebnis auf
Vorjahresniveau mit geringfügig geringerer EBIT-Marge. U.E. zeigt sich
jedoch eine fortschreitende Gesundung der operativen Margeinfolge der
Markterholung und erzielter Effizienzsteigerungen. So war das
Vorjahresergebnis noch in besonderem Maße durch Erträge aus
Währungssicherungsgeschäften (Euro/Polnischer Zloty; ca. 16,5 Mio. EUR)
begünstigt, die sich nach H1/25 auf lediglich 5,1 Mio. EUR beliefen. Die
vollständigen geprüften Finanzkennzahlen für 2025 wird STEICO
voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte veröffentlichen. Vorab wird CFO
Georg Faller die Equity Story am 05. Februar bei den 15. Hamburger
Investorentagen präsentieren.

Anziehendes Wachstum in 2026 zu erwarten: Für 2026 sind wir weiterhin
zuversichtlich,dass STEICO eine spürbare Wachstumsbeschleunigung erfährt.
Zum einen sollte der marktseitige Rückenwind zunehmen, worauf auch die
jüngsten Prognosedaten von EUROCONSTRUCT aus dem vergangenen November
hindeuten. Diese gehen für STEICOs Kernregion Westeuropa (Umsatzanteil:
>60%) nach zwei rückläufigen Baujahren 2023 (-0,7% yoy) und 2024 (-1,7% yoy)
sowie einem Seitwärtsschritt in 2025 (+0,1% yoy) nun von einer deutlich
anziehenden Bauleistung aus (2026: +2,3% yoy; 2027: +2,2% yoy). Zum anderen
rechnen wir mit verstärkten Impulsen aus der Vertriebskooperation mit dem
Mehrheitseigentümer Kingspan. Nicht zuletzt kündigte das Unternehmen an, ab
01. März Preiserhöhungen (MONe: +3-5%) vornehmen zu wollen.

Fazit: STEICO befindet sich u.E. auf Erholungskurs und dürfte in 2026
nahtlos darananknüpfen, was sich in der jüngsten Kursentwicklung jedoch noch
überhaupt nicht zeigt (3M: +0,9%) und die Aktie nach wir vor unter Buchwert
notieren lässt (KBV 2025e: 0,8x). Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 32,00 EUR.



Steico

