Präsident Museveni in Uganda nach ersten Auszählungen deutlich vorne

Kampala, 16. Jan (Reuters) - In Uganda zeichnet sich bei den Präsidentschaftswahlen ein deutlicher Vorsprung des Amtsinhabers Yoweri Museveni ab.

Rund 76 Prozent der bisher ausgezählten ⁠Stimmen entfielen auf ‍den 81-Jährigen, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Sein Herausforderer, der beliebte Sänger Bobi Wine, habe rund 20 Prozent ‌der Stimmen erhalten. Gleichzeitig wurde auch das Parlament gewählt.

Am Donnerstag war es an vielen Wahllokalen ‍zu stundenlangen Verzögerungen gekommen, da biometrische Geräte zur Wähleridentifizierung nicht funktionierten, wie der Sender NTV Uganda berichtete. Die Stimmabgaben fanden unter massiver Polizeipräsenz statt, da bereits der Wahlkampf von Spannungen und Gewalt geprägt war. So hatten die Behörden bereits am Dienstag den Internetzugang ‍im ganzen Land abgeschaltet, mit der Begründung, ⁠die Verbreitung von Falschinformationen unterbinden zu wollen.

Herausforderer Bobi Wine, der wegen seiner bescheidenen Herkunft auch "Ghetto President" genannt wird, warf am Donnerstag den Behörden in ‍sozialen Medien massiven Wahlbetrug vor. Im Wahlkampf hatte sich der 43-Jährige vor allem an junge Menschen gerichtet. ⁠Sie sind frustriert über die schlechten wirtschaftlichen Chancen in einem Land, in dem das Durchschnittsalter bei nur gut 16 Jahren liegt. Sicherheitskräfte hatten wiederholt das Feuer auf Veranstaltungen von ‍Wine eröffnet. Dabei wurde mindestens ‌ein Mensch getötet und Hunderte seiner Anhänger festgenommen.

Museveni kam 1986 an der Spitze einer Rebellion an die Macht. Er änderte zweimal die Verfassung, um Alters- und Amtszeitbeschränkungen aufzuheben. Er positionierte Uganda als strategischen Partner westlicher Staaten und entsandte etwa Truppen in Krisenregionen wie Somalia. Es wird weithin angenommen, dass er seinen Sohn, den Militärchef Muhoozi Kainerugaba, als Nachfolger favorisiert.

(Bericht von Vincent Mumo Nzilani und Alexander Winning, geschrieben ⁠von Myria Mildenberger; redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)