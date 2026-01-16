Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Erhard-Gipfel/Interessenskonflikte

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Erhard-Gipfel/Interessenskonflikte:

"Ein Staatsminister, der nebenbei an einem Verlagskonstrukt beteiligt ist; eine Ministerin, die Gipfeltreffen mit hochrangigen Gästen aus dem Ausland "privat" besucht - all das sind keine sonderlich geglückten Begleitumstände, um das Vertrauen in die Politik zu erhöhen. Söders Sensoren, das sei nochmals erwähnt, reagieren da besser, als dies in Berlin der Fall ist."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Sorge vor US-Angriffen wächst
Angespannte Ruhe im Irangestern, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Angespannte Ruhe im Iran
Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine12. Jan. · dpa-AFX
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine
Weitere Artikel