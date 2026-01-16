Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Tierhaltungs-Labels bei Schweinfleisch

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Tierhaltungs-Labels bei Schweinfleisch:

"Verbraucher haben ein Recht darauf, zu erfahren, unter welchen Bedingungen das Tier gehalten wurde, bevor es auf den Teller kommt. Bis der Staat ein einheitliches Kennzeichnungssystem zumindest für Schweinefleisch vorschreibt, dauert es aber in jedem Fall noch bis nächstes Jahr. In der Tat sind einige Eckpunkte noch immer ungeklärt. So beklagt die Gastroszene berechtigterweise den großen bürokratischen Aufwand, sollte eine Kennzeichnungspflicht auch für sie gelten. Außerdem muss auch bei ausländischem Schweinefleisch die Haltungsform zwingend vermerkt werden - ansonsten führt das zu Wettbewerbsnachteilen für heimische Schweinehalter."/DP/jha

