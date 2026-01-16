Qualcomm gibt vierteljährliche Bardividende bekannt

Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM) gab heute eine vierteljährliche Bardividende in Höhe von 0,89 US-Dollar pro Stammaktie bekannt, die am 26. März 2026 an die zum Geschäftsschluss am 5. März 2026 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

Über Qualcomm

Qualcomm arbeitet unermüdlich an Innovationen, um intelligente Datenverarbeitung überall verfügbar zu machen und die Welt bei der Bewältigung einiger ihrer wichtigsten Herausforderungen zu unterstützen. Aufbauend auf unserer 40-jährigen Technologieführerschaft bei der Schaffung bahnbrechender Durchbrüche bieten wir ein breites Portfolio an Lösungen, die auf unserer führenden KI, leistungsstarken, stromsparenden Rechenleistung und unübertroffener Konnektivität basieren. Unsere Snapdragon® -Plattformen bieten außergewöhnliche Kundenerlebnisse, und unsere Qualcomm Dragonwing" -Produkte befähigen Unternehmen und Branchen, neue Höhen zu erreichen. Gemeinsam mit unseren Partnern im Ökosystem ermöglichen wir die digitale Transformation der nächsten Generation, um das Leben zu bereichern, Unternehmen zu verbessern und die Gesellschaft voranzubringen. Bei Qualcomm gestalten wir den menschlichen Fortschritt.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft QTL und den Großteil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften praktisch alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen und so gut wie alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. oder auch ihren Tochtergesellschaften. Patente von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualcomm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260116450313/de/

Qualcomm-Kontakt:

Mauricio Lopez-Hodoyan, Investorenbeziehungen

Telefon: 1-858-658-4813

E-Mail: ir@qualcomm.com