S-Bahnverkehr Wiesbaden-Frankfurt streckenweise gesperrt

FRANKFURT/WIESBADEN/MAINZ (dpa-AFX) - Fahrgäste müssen sich auf weitere Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt einstellen. Wegen Bauarbeiten fahren ab diesem Freitagabend (16. Januar) S8 und S9, die die Städte verbinden, stellenweise gar nicht mehr.

Fahrgäste müssen zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof in Ersatzbusse umsteigen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dies soll bis Ende Januar andauern, auch im Februar wird es Einschränkungen geben.

Zwischen Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof fahren alternativ direkte RE-Züge über Frankfurt-Höchst, zwischen Mainz-Hauptbahnhof und Wiesbaden-Hauptbahnhof werde ein stündlicher S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet. Wer zum Frankfurter Flughafen wolle, könne den Ersatzverkehr nutzen oder eine Kombination aus S1 und Linienbussen.

Arbeiten bis Ende des Jahres

Hintergrund ist die Modernisierung der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz. Bereits seit Dezember werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert - mit Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr. Von den Arbeiten, die bis Ende des Jahres dauern, sind die Strecken Mainz-Frankfurt und Mainz-Wiesbaden, aber auch Richtung Groß-Gerau und Mittelrhein betroffen.

Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Millionen Euro in die Erneuerung des Schienennetzes rund um den Bahnknoten Mainz./isa/DP/zb