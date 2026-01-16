Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu fünf Jahren Haft verurteilt

Seoul, 16. Jan (Reuters) - Ein Gericht in Südkorea hat den früheren Präsidenten Yoon Suk Yeol am Freitag wegen der Behinderung seiner Festnahme zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Das Zentralbezirksgericht in Seoul befand ⁠den 65-Jährigen für schuldig, ‍den Sicherheitsdienst des Präsidenten mobilisiert zu haben. Damit habe er die Behörden an der Vollstreckung eines Haftbefehls gehindert, der im Zusammenhang mit seiner gescheiterten Ausrufung des ‌Kriegsrechts im Dezember 2024 erlassen worden war.

Das Gericht sah es zudem als erwiesen an, dass Yoon amtliche Dokumente gefälscht und ‍die für die Verhängung des Kriegsrechts erforderlichen rechtlichen Verfahren missachtet habe. "Der Angeklagte hat seinen enormen Einfluss als Präsident missbraucht, um die Vollstreckung rechtmäßiger Haftbefehle durch Beamte des Sicherheitsdienstes zu verhindern", sagte der Vorsitzende Richter. Yoon habe damit Beamte, die der Republik Korea treu ergeben seien, für seine persönliche Sicherheit und seinen persönlichen Vorteil "privatisiert". Das Urteil ist die erste ‍Entscheidung im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Vorwürfen gegen Yoon ⁠wegen der Verhängung des Kriegsrechts.

Yoon, der sichtlich abgenommen hat, verfolgte die Urteilsverkündung ohne erkennbare Reaktion. Eine seiner Anwältinnen kündigte umgehend Berufung an. "Wir bedauern, dass die Entscheidung auf eine politisierte Weise getroffen wurde", ‍sagte sie. In einem separaten Verfahren hat die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für Yoon gefordert. Dort wird ihm vorgeworfen, einen Aufstand angezettelt zu haben, ⁠indem er ohne rechtliche Grundlage versucht habe, eine Militärherrschaft zu errichten und das Parlament auszusetzen. Yoon argumentiert, die Ausrufung des Kriegsrechts sei von seinen Befugnissen als Präsident gedeckt gewesen.

VON 3000 POLIZISTEN FESTGENOMMEN

Yoon hatte im Januar versucht, sich seiner Festnahme ‍zu entziehen, indem er sich in seinem Wohnsitz ‌verbarrikadierte. Er wurde schließlich bei einem zweiten Versuch von mehr als 3000 Polizisten festgenommen. Es war die erste Festnahme eines amtierenden Präsidenten in der Geschichte Südkoreas. Das Parlament hatte Yoons Kriegsrechtsdekret innerhalb von Stunden aufgehoben und ihn später des Amtes enthoben. Im April vergangenen Jahres wurde er vom Verfassungsgericht endgültig aus dem Amt entfernt.

Yoon ist der jüngste in einer Reihe von südkoreanischen Präsidenten, die verurteilt und inhaftiert wurden. Dazu gehört auch der frühere General Chun Doo-hwan, der 1996 wegen der brutalen Niederschlagung von Massenprotesten zum Tode verurteilt wurde. Seine ⁠Strafe wurde später umgewandelt und er wurde nach zwei Jahren Haft begnadigt.

