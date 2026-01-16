Berlin, 16. Jan (Reuters) - Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder haben die Arbeitgeber Eckpunkte für eine Lohnsteigerung ⁠knapp oberhalb der ‍erwarteten Inflation bei einer Laufzeit von 29 Monaten vorgelegt.

Das Gesamtpaket würde eine Erhöhung "von um ‌die fünf Prozent" bedeuten, sagte der Verhandlungsführer der Länder, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, ‍am Freitag in Potsdam. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund reagierten enttäuscht und kündigten eine Ausweitung der Warnstreiks an. Davon betroffen sein sollen unter anderem weitere Unikliniken, Straßenräumdienste oder Beschäftigte in Schulen und ‍Finanzämtern. Die Verhandlungen gehen am 11. ⁠Februar weiter.

"Unser vorgeschlagener Einigungskorridor umfasst eine mögliche Entgelterhöhung etwas über der Inflation in drei Schritten und drei Haushaltsjahren", ‍sagte Dressel. Das Paket enthalte auch Verbesserungen für Auszubildende und höhere Schichtzulagen. Trotz großer ⁠Differenzen seien erste Fortschritte erzielt worden.

Die Gewerkschaften fordern dagegen sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von nur ‍zwölf Monaten. Verdi-Chef Frank ‌Werneke kritisierte, es gebe kein verbindliches Angebot, sondern nur Gerede von einem "'Schnaps oberhalb der Inflation'". Beamtenbund-Chef Volker Geyer warf den Arbeitgebern vor, die Verhandlungen "vor die Wand" zu fahren. Von der Tarifrunde sind etwa 2,2 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder betroffen, mit Ausnahme von Hessen, das einen eigenen Tarifvertrag hat.

