Tausende Kubaner demonstrieren mit Präsident Díaz-Canel vor US-Botschaft in Havanna

Havanna, 16. Jan (Reuters) - Tausende Kubaner haben am Freitag vor ⁠der US-Botschaft ‍in Havanna gegen das Vorgehen der USA in ‌der Region protestiert. Anlass ist die Gefangennahme ‍des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, eines Verbündeten Kubas. Bei dem US-Angriff auf Venezuela waren 32 kubanische Militär- und ‍Geheimdienstoffiziere getötet worden. Die ⁠Demonstranten versammelten sich auf der Uferpromenade Malecón und schwenkten ‍kubanische und venezolanische Flaggen. Der kubanische Präsident Miguel ⁠Díaz-Canel rief seine Landsleute auf, zusammenzuhalten. "Nein, Imperialisten, wir haben absolut keine Angst vor euch, ‍und ‌wir lassen uns nicht gerne bedrohen", sagte und zeigte mit dem Finger auf das Botschaftsgebäude.

