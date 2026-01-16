Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 09 January 2026 to 15 January 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/09/2026

FR0013230612

2 030

16.7071

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/12/2026

FR0013230612

2 169

17.0047

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/12/2026

FR0013230612

800

16.9875

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/12/2026

FR0013230612

200

17.0000

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/01/2026

FR0013230612

328

16.8809

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/01/2026

FR0013230612

1 270

16.7868

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

14/01/2026

FR0013230612

221

16.6297

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

14/01/2026

FR0013230612

1 170

16.5376

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

15/01/2026

FR0013230612

1 786

16.6541

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

15/01/2026

FR0013230612

225

16.6302

CEUX

 

 

 

TOTAL

10 199

16.7815

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260116548760/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Branche unter Druck
Trump für Obergrenze für Kreditkartenzins12. Jan. · dpa-AFX
Trump für Obergrenze für Kreditkartenzins
Aktien New York Ausblick
Optimismus von TSMC treibt US-Tech-Aktien nach obengestern, 14:45 Uhr · dpa-AFX
Optimismus von TSMC treibt US-Tech-Aktien nach oben
Weitere Artikel