Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 09 January 2026 to 15 January 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/09/2026
|
FR0013230612
|
2 030
|
16.7071
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/12/2026
|
FR0013230612
|
2 169
|
17.0047
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/12/2026
|
FR0013230612
|
800
|
16.9875
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/12/2026
|
FR0013230612
|
200
|
17.0000
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/01/2026
|
FR0013230612
|
328
|
16.8809
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
13/01/2026
|
FR0013230612
|
1 270
|
16.7868
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/01/2026
|
FR0013230612
|
221
|
16.6297
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
14/01/2026
|
FR0013230612
|
1 170
|
16.5376
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
15/01/2026
|
FR0013230612
|
1 786
|
16.6541
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
15/01/2026
|
FR0013230612
|
225
|
16.6302
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
10 199
|
16.7815
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260116548760/en/
Tikehau Capital