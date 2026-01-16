Trading-Chance WTI Crude Oil: La Nina als Preistreiber?!

Enormen Einfluss auf Rohstoffpreise nimmt das Wetter und ist damit ein wichtiger fundamentaler Einflussfaktor, der für starke Trends und Anomalien in Agrar- uns Energie-Rohstoffen sorgen.

Was hat es mit El Nino & La Nina auf sich?

El Niño und La Niña sind entgegengesetzte Phasen des El Niño-Southern Oscillation (ENSO), eines natürlichen Klimazyklus im tropischen Pazifik, der das globale Wetter beeinflusst: El Niño ist eine Erwärmung des Pazifik-Oberflächenwassers im Osten, was zu Trockenheit in Asien/Australien und Starkregen/ Überschwemmungen in Südamerika führt; La Niña ist eine Abkühlung (Gegenstück), die die Passatwinde verstärkt, viel Regen nach Asien/Australien bringt und Trockenheit an der südamerikanischen Westküste verursacht. Zusammen bilden sie eine Klimaschaukel, die alle paar Jahre zwischen Neutralphase, El Niño und La Niña wechselt und extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen auslösen kann.

El Niño (Das Christkind):

· Was passiert: Die Passatwinde über dem Pazifik schwächen sich ab, und der kalte Humboldtstrom vor Südamerika wird schwächer.

· Folgen:

o Südamerika: Das Wasser erwärmt sich, was zu starker Verdunstung, Wolkenbildung und extremen Regenfällen führt (Erdrutsche, Überschwemmungen).

o Asien/Australien: Bleibt es trocken, Waldbrände, ausbleibender Monsun.

o Weltweit: Führt oft zu globalen Durchschnittstemperaturen über dem Normalwert.

La Niña (Das Mädchen):

· Was passiert: Die Passatwinde über dem Pazifik werden stärker und treiben warmes Oberflächenwasser nach Westen (Richtung Asien/Australien), während vor Südamerika kaltes, nährstoffreiches Wasser aufsteigt.

· Folgen:

o Südamerika: Es wird trockener, aber die Fischerei boomt wegen des vielen Nährstoffreichtums.

o Asien/Australien: Starke Regenfälle, Überschwemmungen.

o Weltweit: Wirkt oft als leichte globale Abkühlung und kann die globale Erwärmung temporär dämpfen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

ENSO (El Niño-Southern Oscillation):

· Dies ist der gesamte Zyklus, der alle 2 bis 7 Jahre auftritt und zwischen den neutralen, El Niño- und La Niña-Phasen schwankt.

Nun schauen wir, wie sich die einzelnen Rohstoffe in Phasen von El Nino und La Nina entwickelt haben.

In La Nina Phasen steigen die Energie-Rohstoffe im Preis deutlich. Auch Agrar-Rohstoffe schlagen in La Nina Phasen stärker aus, als in den El Nino Zeiten. Auch ist die Häufigkeit ungleich höher. Während El Nino Phasen legen die Agrar-Rohstoffe zu, während die Energys verlieren. Die Wahrscheinlichkeits-Verteilung ist breit. Die meisten Märkte haben keine einseitige Akzentuierung bei steigend/fallend.

Derzeit haben wir ein leichtes La Nina Phänomen (Wert -0,5 im ONI Index). Sollte sich dieses intensivieren, so werden die Energie-Rohstoffe die Top-Favoriten für 2026. Heizöl ist dann ebenfalls ein sehr spannender Markt, den wir zu gegebener Zeit auch vorstellen und als Chance führen werden. Doch heute dreht sich alles um WTI Crude Oil, das

La Nina: So entwickeln sich die einzelnen Rohstoffe während La Nina

Die Statistik ist hier sehr klar für die typische Entwicklung des Rohölpreises in Phasen eines La Nina Phänomens: der Preis legte in sechs von sieben Fällen zu, und das durchschnittlich um 69 Prozent! Das letzte La Nina Phänomen war 2024/25 aufgetreten und fiel schwach aus. In diesem Fall gab der Ölpreis erstmals während eines solchen Wetter-Extrems etwas nach und büßte 15 Prozent an Wert ein.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Der ONI INDEX

Das sogenannte ENSO-Phänomen, sprich die Wetterphänomene El Nino und La Nina werden von der NOAA in verschiedene Intensitätsgrade unterteilt und im sogenannten ONI Index abgebildet. Wir kommen aus einem El Nino Phänomen (23-24) und sind derzeit in einem schwachen La Nina Phänomen, wie der Index anzeigt.

Quelle: https://ggweather.com/enso/oni.htm

Fazit

Das La Nina Phänomen ist nicht selten der Preistreiber für zahlreiche Rohstoffe. Besonders lukrativ sind in diesen Phasen Engagements in den Energie-Rohstoffen, allem voran in Rohöl. Für den Fall, dass sich das Phänomen intensivieren sollte, schadet es unseres Erachtens nicht, bereits einen Fuß in der Tür und eine erste Tranche Long im Depot zu haben. Für dieses Szenario passend ist das nachfolgend vorgestellte Produkt.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 42,942 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 58 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,62. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HC56PU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 65 USD

Unterstützungen: 55 und 57 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Rohöl

Basiswert WTI Crude Oil WKN HC56PU ISIN DE000HC56PU4 Basispreis 42,942 USD K.O.-Schwelle 42,942 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,67 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance" für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

