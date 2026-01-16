Trump: Absage von Hinrichtungen im Iran hatte Einfluss

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Präsident Donald Trump hat das Ausbleiben eines US-Angriffs im Iran mit der Absage von Hinrichtungen von Demonstranten in Verbindung gebracht. Auf die Frage, ob ihm israelische und arabische Politiker einen Militärschlag ausgeredet hätten, sagte Trump: "Niemand hat mich überzeugt. Ich habe mich selbst überzeugt." Er verwies darauf, dass die iranischen Behörden die Hinrichtung von 800 Menschen abgesagt hätten. "Das hatte einen großen Einfluss gestern."

Trump hatte die Staatsführung in Teheran davor gewarnt, Teilnehmer der jüngsten Massenproteste hinrichten zu lassen und auch ein militärisches Eingreifen nicht ausgeschlossen. Am Mittwoch hatte eine Sperrung des iranischen Luftraums Spekulationen über einen möglichen US-Luftangriff ausgelöst. Er blieb jedoch aus.

Quelle für Absage von Hinrichtungen unklar

Das Weiße Haus verwies bereits am Donnerstag auf angeblich abgesagte 800 Hinrichtungen - ohne eine Quelle für die Information zu nennen. Berichten zufolge töteten iranische Sicherheitskräfte mehrere tausend Menschen bei der Niederschlagung der Proteste.

Trump sagte, er respektiere sehr die Tatsache, dass die Hinrichtungen abgesagt worden seien. Er machte keine Hinweise zu seinem weiteren Vorgehen. Die Website "Axios" berichtete am Donnerstag, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Trump gebeten habe, dem Land mehr Zeit für die Vorbereitung auf einen möglichen iranischen Vergeltungsschlag zu geben. Auch die "New York Times" schrieb, dass Netanjahu um einen Aufschub eines US-Angriffs gebeten habe./so/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Streit um Arktisinsel
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllenheute, 17:32 Uhr · dpa-AFX
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Einbruch der Exporte in die USA
Ifo: Trumps Zölle sind Dauer-Schock für deutsche Wirtschaftheute, 06:23 Uhr · dpa-AFX
Ifo: Trumps Zölle sind Dauer-Schock für deutsche Wirtschaft
Sorge vor US-Angriffen wächst
Angespannte Ruhe im Irangestern, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Angespannte Ruhe im Iran
Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine12. Jan. · dpa-AFX
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine
Weitere Artikel