Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA Grönland für ihre nationale Sicherheit bräuchten, sagte Trump im Weißen Haus./fsp/DP/nas
