Trump droht im Streit um Grönland mit Zöllen

Washington/Berlin, 16. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump droht im Streit um Grönland mit der Verhängung von Zöllen. "Ich werde möglicherweise einen Zoll gegen Staaten verhängen, die bei Grönland nicht mitziehen, denn wir brauchen Grönland für ⁠die nationale Sicherheit", sagte ‍er am Freitag im Weißen Haus bei einer Veranstaltung zur Gesundheitspolitik. Trump hat wiederholt erklärt, dass er Grönland in die USA einverleiben möchte und schließt auch einen Militäreinsatz ‌nicht aus. Die an Rohstoffen reiche Insel ist ein autonomer Teil Dänemarks und gehört damit zur Nato.

Unterdessen kamen am Freitag nach jüngsten ‍Angaben der Bundeswehr 15 deutsche Soldaten auf Grönland an, die zusammen mit anderen europäischen Militärangehörigen Wege zur Verbesserung der Sicherheitslage der Insel zwischen Nordatlantik und Polarmeer erkunden sollen. Hintergrund sind US-Forderungen, die Kontrolle über Grönland sei von entscheidender Bedeutung für die nationale Sicherheit.

Der Erkundungstrupp soll feststellen, wie man die Arktis gemeinsam mit Nato-Partnern sicherer machen kann. Dabei geht es nach Angaben des Verteidigungsministeriums in ‍Berlin darum, Übungen mit einem möglichen Einsatz von Seefernaufklärer-Flugzeugen zu ⁠planen. "Auch der Einsatz von Fregatten oder anderen Marineeinheiten zur Seeraumüberwachung ist denkbar - theoretisch auch die Verlegung von Eurofightern", sagte ein Sprecher.

Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern sicherte Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump ‍unterdessen die Unterstützung des Kongresses zu. Die elfköpfige Delegation unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons traf am Freitag mit Vertretern Dänemarks und Grönlands zusammen. "In ⁠der aktuellen Diskussion in Washington gibt es viel Rhetorik, aber wenig Realität", sagte Coons im Anschluss an die Treffen vor Journalisten. Die Abgeordneten würden nach ihrer Rückkehr versuchen, die Gemüter zu beruhigen.

Der Sondergesandte von Trump für Grönland, Jeff Landry, erneuerte dagegen die amerikanischen ‍Ansprüche auf die Insel und erklärte, er plane, ‌das dänische Territorium im März zu besuchen. Er glaube, dass dann eine Einigung erzielt werden könne. "Der Präsident meint es ernst. Ich denke, er hat die Weichen gestellt. Er hat Dänemark mitgeteilt, was er erwartet", fügte Landry hinzu. Dagegen hatten Grönland und Dänemark mehrfach den US-amerikanischen Annexionsanspruch zurückgewiesen.

Der Besuch der Kongressabgeordneten folgt auf ein Treffen im Weißen Haus am Mittwoch, bei dem der dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen und die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt mit US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance zusammengekommen waren. Rasmussen wies danach eine Behauptung des Weißen Hauses als falsch zurück, dass eine gemeinsame Kommission zum ⁠Erwerb Grönland eingesetzt worden sei.

