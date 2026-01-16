US-Parlamentarier sichern Dänemark nach Grönland-Drohungen Unterstützung zu

Kopenhagen, 16. Jan (Reuters) - Eine überparteiliche Delegation von US-Parlamentariern will Dänemark und Grönland angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Unterstützung des Kongresses zusichern.

Die ⁠elfköpfige Delegation ‍unter Leitung des demokratischen Senators Chris Coons sollte am Freitag in Kopenhagen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen und ihrem ‌grönländischen Amtskollegen Jens-Frederik Nielsen zusammentreffen. Trump hat erklärt, Grönland sei wegen seiner strategischen Lage und seiner ‍großen Mineralienvorkommen für die Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung. Er hat den Einsatz militärischer Gewalt zur Übernahme der Insel nicht ausgeschlossen.

"In einer Zeit zunehmender internationaler Instabilität müssen wir uns unseren Verbündeten annähern und sie nicht vergraulen", erklärte Senator Coons Anfang der Woche. Die ‍demokratische Senatorin Jeanne Shaheen sagte, die Rhetorik ⁠zu einer Übernahme Grönlands untergrabe die Nato und spiele Russland und China in die Hände. "Ich weiß, dass es hier in Dänemark und in Grönland ‍echte, tiefe Besorgnis gibt", sagte sie. "Aber ich glaube, dass sich vernünftigere Köpfe durchsetzen werden." Der Delegation gehören zwar ⁠überwiegend Demokraten an, aber auch die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Lisa Murkowski sind dabei.

Der Besuch der Kongressabgeordneten folgt auf ein Treffen im Weißen Haus am Mittwoch, bei dem der ‍dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen und ‌die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt mit US-Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance zusammenkamen. Dänische Vertreter sagten nach dem Treffen, es sei ihnen nicht gelungen, die Haltung der US-Regierung zum Erwerb Grönlands zu ändern. Rasmussen erklärte am Donnerstag, man sei zur Zusammenarbeit bei der Sicherheit in der Arktis bereit. Dies müsse jedoch "unter Achtung unserer territorialen Integrität, des Völkerrechts und der UN-Charta" geschehen.

